Coronavirus en Catamarca: Los recuperados deben seguir con las mismas precauciones que tenemos todos"

El director del CUR y miembro de COE Salud, Alejandro Santillán Iturres, habló de cómo se determina el alta clínica del paciente y cuáles son los factores que influyen en su recuperación.

En primer lugar, explicó que el coronavirus “es una infección que tiene una amplia variedad de presentaciones clínicas, que pueden ir de cuadros totalmente asintomáticos, cuadros levemente sintomáticos, hasta cuadros moderados y graves. Estos últimos son los que requieren internación del paciente, y mucho va a depender de los factores de riesgo que tenga. A las personas que presentan factores de riesgo los predispone a tener alguna complicación grave, siendo el factor más determinante de todas las edades. Ser mayor a 65 años es claramente el factor de riesgo más importante. Después, las patologías crónicas debilitantes que tienen las personas, insuficiencia renal crónica o diabetes, por ejemplo”.

En cuanto al alta del paciente, “se toma con el término recuperado al paciente que recibe el alta del aislamiento. Pero, es una enfermedad que, en algunos pacientes, a pesar de que tengan el alta de aislamiento, podría llegar a causar alguna complicación cercana a la infección inicial. Esto se vio claramente en la población pediátrica, por ejemplo, como una complicación rara, pero que existe y está reportada en muchos países, se produce lo que se llama el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, que es una enfermedad que está relacionada a un cuadro previo de Covid-19”, detalló Santillán Iturres.

El alta de aislamiento en nuestro país también se define como recuperación, y las guías y recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación establecen que un paciente que ha tenido un cuadro leve a los 10 días de iniciados los síntomas y que en las últimas 72 horas está libre de todo síntoma ya podría tener el alta de aislamiento, sin necesidad de PCR. En Catamarca, como son los primeros casos, se ha determinado que sean 14 los días transcurridos desde el inicio de los síntomas, 72 horas sin síntomas y, además, una PCR negativa.

La técnica PCR permite detectar un fragmento de material genético del virus, si la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo, es decir que ese paciente tiene Covid-19. En cambio, si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, esa persona no estaría infectada.

El miembro del COE Salud manifestó que “está demostrado que, en los cuadros leves, que son los cuadros más comunes de coronavirus, no se requiere internación, el paciente a los 10 días ya no tiene eliminación viral, el 100% de estos pacientes ya no elimina virus, y no se recomienda seguirlos con PCR".

Sobre si los pacientes recuperados pueden contraer nuevamente la enfermedad, el Director del CUR, recalcó que “no hay información científica que nos demuestre que las personas que se recuperan no puedan volver a infectarse. Es más, por lo general, en estos tipos de virus ARN (ácido ribonucleico) la inmunidad es transitoria. Por lo cual podes reinfectarte, esto pasa con muchos virus respiratorios de este tipo, pero los cuadros son más leves”.

Por esta razón, los recuperados “deben seguir con las mismas precauciones que tenemos todos porque existe la posibilidad de reinfectarse. Las personas que tienen riesgo de hacer infecciones graves por coronavirus son las mismas que tienen riesgo de hacer una infección grave por Gripe, son el mismo grupo, a excepción de los niños, hasta lo que se conoce hasta ahora”.

Por último, Alejandro Santillán Iturres, remarcó que “el término recuperado hace más referencia a la liberación del aislamiento y a que la persona está en buenas condiciones de salud, pero esto no excluye las posibilidades de que puedan existir complicaciones a corto o mediano plazo”.