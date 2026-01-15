La letal respuesta de Flor de la V a Maxi López tras sus polémicos comentarios

Florencia de la V rompió el silencio tras el revuelo por el polémico comentario de Maxi López y fue contundente.

El escándalo surgió a raíz de los dichos del exfutbolista en Olga, donde dio el nombre de la conductora cuando le preguntaron si besaría a otro hombre.

Al ver la trascendencia que tuvo el episodio, Flor de la V le respondió a Maxi López al aire de Los profesionales de siempre (El Nueve).

"Yo no estaba al tanto de todo esto pero estoy viendo distintas revistas que titulan la noticia como: 'los transfóbicos comentarios de Maxi López'. Y la verdad es que muchos medios se están haciendo eco, pero yo no escuché lo que dijo todavía", introdujo.

"Pero es interesante hablar de esto porque yo no puedo creer... ¡Pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda!", expresó.

Pese a que las declaraciones del ex de Wanda Nara causaron repudio en la red, Florencia le restó importancia: "Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece".

"Pero lo que si me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí pero para mi no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. Ósea, las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...", planteó la conductora.

"Estas son charlas tontas que se dan en streaming todo el tiempo, pero yo de verdad no veo mala intención, no me parece que sea para tanto", insistió.

"Y creo que los medios que lo levantaron... no se si no hay noticias o lo que fuera, pero no es para compartir, teniendo en cuenta las cosas que me han dicho. En este caso, esto es color pero lo que si sirve es que la gente automáticamente se dio cuenta y empezaron a decirle de todo. Entonces, tácitamente está instalado", reflexionó.

"Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena. Porque, siempre, lo que termina dejando situaciones como esta es que vulnera a un colectivo que ya está super vulnerado", concluyó Flor de la V.

¿Qué dijo Maxi López de Florencia de la V?

Maxi López hizo un comentario transfóbico sobre Florencia de la V al aire de Olga y generó repudio.

El exfutbolista está participando de la edición de verano de Sería Increíble en Mar del Plata junto a Nati Jota, Toto Kirzner y Noelia Custodio.

Este jueves, Maxi López protagonizó un momento polémico en vivo cuando le preguntaron si alguna vez había besado a otro hombre.

"¿Maxi, le diste picos o besos a varones?", quiso saber Nati Jota. "Yo soy un poco old school", respondió el exmarido de Wanda Nara, dejando en claro que nunca lo hizo porque es "anticuado" o de otra generación.

Mientras en pantalla aparecía la icónica foto del beso entre Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona en La Bombonera, cuando Boca Juniors se impuso ante River Plate por 4-1 en 1996, la periodista insistió: "Bueno, si le dieras a alguien... ¿a quién preferís? Dale, Maxi, pensalo. ¿A quién le darías un beso?".

"No tendría que ser solo masculino... A Florencia de la V, por ejemplo", respondió Maxi López. Al instante, Nati Jota le puso un freno y reaccionó: "¡Nooo, me mato! ¡No, Maxi! ¡No es por ahí y tampoco de es de la Vega, es de la V! ¡Es mujer y le mandamos un saludo porque es una capa total!".

El recorte rápidamente se viralizó en la red y los internautas atacaron a Maxi López por su comentario transfóbico hacia la conductora de Los profesionales de siempre (El Nueve).

"Qué desastre, qué manera de atrasar", "¡Ay, por favor! ¡Que nefasto esté tipo! ¡Sáquenlo ya!", "Vuélvanlo a guardar", "Y supuestamente estamos deconstruidos", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

