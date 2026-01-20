Murió en Mendoza un turista con gripe H3N2 y es el primer fallecido en Argentina

Un turista español de 74 años que se encontraba internado en la provincia de Mendoza murió este martes por la mañana a causa de un cuadro de gripe A H3N2, convirtiéndose en la primera víctima fatal registrada en Argentina por esta variante del virus influenza, según confirmaron fuentes sanitarias.

El hombre había arribado desde España para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. A las 48 horas de su llegada comenzó a presentar fiebre y fue trasladado al Hospital Central, desde donde fue derivado al Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras, donde permaneció internado desde el 17 de diciembre.

De acuerdo a la información brindada por fuentes del sistema de salud al diario Los Andes, el paciente cursó un cuadro de neumonía, con fiebre persistente, dificultades respiratorias y dolores corporales. Su estado se vio agravado por la presencia de múltiples comorbilidades, lo que complicó su evolución clínica. Permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos, bajo aislamiento estricto y con asistencia permanente.

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó oficialmente el caso el viernes 2 de enero, dieciséis días después del ingreso hospitalario. Desde la cartera sanitaria indicaron que el paciente recibió atención inmediata y que su estado fue delicado desde el inicio de la internación.

Situación epidemiológica en el país

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en Argentina se confirmaron 28 casos de influenza A (H3N2) subclado K distribuidos en 14 provincias, entre ellas Catamarca.

La mayoría de los contagios se detectó en personas mayores de 60 años y menores de 10, y casi la mitad de los pacientes requirió internación. Solo el 21% de los casos confirmados contaba con vacunación antigripal.

Las provincias con casos registrados son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Catamarca.

Contexto internacional y recomendaciones

En Europa y el este de Asia se registra actualmente un brote inusualmente intenso de gripe H3N2, con un aumento temprano y acelerado de casos, lo que generó un incremento de hospitalizaciones y presión sobre los sistemas de salud.

No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aclaró que hasta el momento no se detectaron cambios significativos en la gravedad clínica de la enfermedad en términos de internaciones en terapia intensiva o fallecimientos.

La OPS reiteró la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo, y recomendó a los países de la región reforzar los planes de preparación sanitaria ante la mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios.