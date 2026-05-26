Cortarán calles del microcentro capitalino para filmar escenas de la serie "Ecos"

Una situación inusual modificará la dinámica habitual del centro capitalino durante los próximos días, cuando distintas calles del microcentro sean cerradas al tránsito para permitir el rodaje de escenas de la serie audiovisual "Ecos".

La filmación se desarrollará en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad Capital, y demandará interrupciones temporales en la circulación vehicular. Los cortes están previstos para los días martes 26 y miércoles 27, en el horario comprendido entre las 11 y las 16 horas.

La producción audiovisual cumplió previamente con todos los procedimientos administrativos y obtuvo los permisos correspondientes otorgados por la Municipalidad de la Capital, lo que permitirá llevar adelante el operativo de filmación en pleno corazón urbano. Desde las autoridades capitalinas destacaron la importancia de que la ciudad haya sido elegida como locación natural para una producción de estas características, especialmente por el valor simbólico y visual que representa la Plaza 25 de Mayo dentro del entramado urbano catamarqueño.

Los cortes de tránsito y el operativo previsto

La interrupción vehicular abarcará el radio comprendido en las inmediaciones de la plaza central. El esquema de cortes fue establecido de manera preventiva y contempla un margen horario máximo de cinco horas por jornada. Según se informó, el horario fijado para los cortes comprende:

Desde las 11 hasta las 16 horas.

Durante los días martes 26 y miércoles 27.

En las calles ubicadas alrededor de la Plaza 25 de Mayo.

Las autoridades aclararon además que este plazo constituye el tiempo máximo previsto para el desarrollo de las escenas. En caso de que las tareas de rodaje finalicen antes o demanden únicamente una jornada de trabajo, la circulación vehicular se normalizará anticipadamente.

Más allá de las complicaciones temporales que puedan generarse en el tránsito del microcentro, desde el municipio remarcaron que la realización de este tipo de producciones representa una oportunidad importante para proyectar la imagen de la ciudad y consolidar su perfil como espacio apto para actividades culturales y audiovisuales.

La Plaza 25 de Mayo como locación central

La elección de la Plaza 25 de Mayo como escenario para el rodaje fue interpretada también como una consecuencia directa de las políticas de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de la Capital.

Desde el municipio señalaron que la utilización de este paseo como locación natural ratifica la relevancia de las intervenciones urbanas realizadas en la ciudad y el impacto positivo que estas transformaciones tuvieron tanto para los vecinos como para el posicionamiento externo de Catamarca. Las autoridades sostuvieron que estas mejoras permitieron obtener reconocimientos internacionales y fortalecer el atractivo de la Capital para producciones audiovisuales de alcance nacional.

En este contexto, el rodaje de "Ecos" aparece como un nuevo ejemplo de la utilización de escenarios catamarqueños para proyectos vinculados al cine y las series.

"Ecos", una producción íntegramente realizada en Catamarca

La serie audiovisual "Ecos" constituye una producción documental y de ficción filmada íntegramente en territorio catamarqueño. El proyecto es dirigido por Martín de Iuliis y tiene como eje central la utilización de distintas locaciones de la provincia para construir una narrativa ligada a la identidad regional.

La producción incluye escenarios naturales y patrimoniales de gran relevancia, entre ellos:

El Shincal .

. Antofagasta de la Sierra .

. Diversos paisajes y espacios urbanos de Catamarca.

Según se indicó, la propuesta busca capturar "la historia, el viento, la luz y la identidad única de la región", integrando elementos culturales y visuales propios de la provincia. El proyecto también es presentado como una instancia significativa para el fortalecimiento de la industria audiovisual local, ya que promueve la generación de empleo, la articulación institucional y el posicionamiento estratégico de Catamarca dentro del circuito de producciones nacionales.

La realización de una serie completamente filmada en la provincia representa además una oportunidad para potenciar el trabajo de técnicos, artistas y equipos vinculados al sector audiovisual.

La trayectoria del director Martín de Iuliis

La dirección de "Ecos" está a cargo de Martín de Iuliis, realizador que durante los últimos años desarrolló trabajos audiovisuales para importantes marcas y plataformas internacionales.

Entre los clientes y empresas para los que trabajó se encuentran:

Coca-Cola .

. Sony .

. Jack Daniels .

. Facebook .

. TNT .

. Netflix .

. Mercedes Benz.

La presencia de un director con experiencia en producciones para compañías de alcance global aporta relevancia al proyecto y consolida el perfil profesional de la serie que se rueda actualmente en Catamarca.

Catamarca como escenario estratégico para producciones nacionales

La filmación de "Ecos" en la Capital y en distintos puntos del interior provincial vuelve a colocar a Catamarca dentro del mapa de producciones audiovisuales nacionales.

El proyecto combina patrimonio urbano, paisajes naturales y escenarios históricos, mientras la ciudad Capital se prepara para convivir durante dos jornadas con una dinámica distinta en pleno microcentro.

En este marco, la Plaza 25 de Mayo dejará momentáneamente de ser únicamente un espacio de circulación cotidiana para transformarse en el núcleo de una producción audiovisual que busca mostrar la identidad catamarqueña a través de imágenes, locaciones y relatos construidos íntegramente en la provincia.