Martes ventoso pero calentito en Catamarca: así va a estar el clima

El clima en Catamarca presentará este martes con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, en una jornada que combinará temperaturas bajas durante las primeras horas del día con un ascenso térmico progresivo hacia la tarde. El panorama general estará dominado por cielos mayormente despejados y un comportamiento del viento que irá intensificándose con el correr de las horas.

Según los datos difundidos en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia atravesará otro día sin lluvias. Este escenario climático permitirá condiciones estables desde la madrugada hasta la noche, aunque con cambios en la nubosidad y en la intensidad del viento.

La combinación de bajas temperaturas matinales y una tarde más templada se va a mantener como en la semana previa y configurará un día típicamente de transición otoñal, con amplitud térmica marcada y presencia de ráfagas considerables durante la segunda mitad de la jornada.

Madrugada con nubosidad parcial y viento leve

Las primeras horas del martes han estado caracterizadas por un cielo algo nublado y temperaturas frescas. Durante la madrugada, la temperatura rondó los 9 grados, mientras que el viento se mantendrá prácticamente calmo.

En este tramo del día, el flujo de aire llegará desde el sector Sudoeste, con velocidades leves, lo que marcará un inicio de martes con escasa circulación de viento y sensación térmica acorde a las bajas temperaturas.

Mañana fría y cielo despejado

Con el avance de la mañana, el cielo pasará a mostrarse con sol pleno y se registrará el valor térmico más bajo del día. La temperatura descenderá hasta los 7 grados, consolidando un amanecer frío en Catamarca.

Además del descenso térmico, se producirá una rotación en la dirección predominante del viento, que pasará a soplar desde el Norte. La intensidad será moderada, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. La combinación de cielo despejado y aire seco favorecerá una mañana de buenas condiciones meteorológicas, aunque con ambiente fresco durante las primeras horas. .

La tarde traerá el pico de temperatura

El momento más cálido del martes llegará durante la tarde, cuando la temperatura alcance una máxima estimada en 20 grados. Las condiciones de cielo despejado continuarán predominando, permitiendo una mayor presencia de sol y un ascenso térmico sostenido respecto de las horas matinales.

Sin embargo, junto con la mejora térmica también se producirá un incremento en la intensidad del viento. En este período, el flujo de aire llegará desde el noreste con velocidades previstas entre 13 y 22 km/h.

Uno de los aspectos destacados del pronóstico del SMN será la aparición de ráfagas importantes, que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h durante la tarde. Este incremento marcará una diferencia respecto de las horas previas y será uno de los elementos más notorios de la jornada desde el punto de vista meteorológico.

Noche parcialmente nublada y persistencia del viento

Hacia la noche, las condiciones del tiempo continuarán siendo estables, aunque con un aumento parcial de la nubosidad. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 13 grados.

El viento seguirá predominando desde el Norte y aumentará nuevamente su intensidad. Las velocidades previstas oscilarán entre 23 y 31 km/h, manteniéndose además las ráfagas con la intensidad de la hora anterior. De esta manera, el cierre de la jornada estará marcado por un escenario de viento sostenido, aunque sin precipitaciones y con temperaturas moderadas en comparación con el inicio del día.

