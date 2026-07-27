Corte total en la Ruta 60 por pavimentación en la Quebrada de La Cébila

Vialidad Nacional informó que mañana martes 28 de julio de 2026 se interrumpirá totalmente el tránsito por la Quebrada de La Cébila, debido a la ejecución de trabajos de pavimentación sobre la Ruta Nacional 60.

La interrupción se producirá a la altura del kilómetro 1,134, en un sector donde se desarrollarán tareas destinadas a completar la reconstrucción de la calzada. La medida afectará la circulación durante el período previsto para la ejecución de los trabajos.

La intervención se realizará de manera conjunta entre Vialidad Nacional y la Dirección Provincial de Vialidad, en el marco de las tareas que se vienen desarrollando en ese sector de la ruta. Según la información oficial, la interrupción será total mientras se desarrollen las obras y se extenderá durante varias horas de la jornada.

Pavimentarán 140 metros de calzada

Los trabajos previstos consisten en la pavimentación de 140 metros de calzada, precisamente en el sector donde Vialidad Nacional reconstruyó una alcantarilla.

La intervención permitirá avanzar en la recuperación del tramo afectado y completar las tareas sobre la superficie de circulación. Para poder ejecutar la pavimentación, será necesario interrumpir completamente el tránsito en la Quebrada de La Cébila durante el tiempo que demanden los trabajos.

La tarea se concentrará en el sector donde previamente se realizó la reconstrucción de una alcantarilla, por lo que la pavimentación constituye una etapa vinculada a la recuperación de ese tramo de la ruta.

Las rutas alternativas

Mientras duren las tareas, Vialidad Nacional recomendó a los usuarios utilizar las rutas provinciales 9 y 10 de La Rioja. La sugerencia apunta a que quienes deban desplazarse durante el período de interrupción puedan contar con vías alternativas mientras se desarrolla la intervención sobre la Ruta Nacional 60.

La interrupción total se mantendrá durante el horario estimado de ejecución de los trabajos. Por ese motivo, se solicita a los conductores tener en cuenta la situación antes de emprender sus recorridos y considerar las alternativas recomendadas.

De acuerdo con la información difundida por Vialidad Nacional, una vez finalizados los trabajos, el tránsito será rehabilitado nuevamente.