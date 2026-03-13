Corte total en la Ruta Nacional 40 por derrumbes en la Quebrada de Belén

El tránsito en la Ruta Nacional 40 se encuentra totalmente interrumpido en la zona de la Quebrada de Belén debido a derrumbes registrados sobre la calzada, según informó oficialmente la Vialidad Nacional. De acuerdo a lo informado por el organismo nacional, la interrupción del tránsito afecta a todo tipo de vehículos y fue dispuesta como medida preventiva ante la reiteración de desprendimientos de material en ese sector de la ruta.

El reporte oficial fue emitido este 13 de marzo de 2026 a las 09:42 horas, en el marco del sistema de comunicados de transitabilidad para la provincia de Catamarca.

Derrumbes en el kilómetro 4.098

Según precisó el organismo vial, los deslizamientos de material se registraron a la altura del kilómetro 4.098, lo que obligó a disponer el cierre preventivo del tramo afectado para resguardar la seguridad de quienes circulan por esa vía.

El comunicado detalla que:

El tránsito está interrumpido para todo tipo de vehículos.

La medida se adoptó por la reiteración de derrumbes en la calzada.

El cierre corresponde al tramo ubicado en la Quebrada de Belén.

La decisión responde a la necesidad de evitar riesgos mientras se realizan tareas para despejar el material que cayó sobre la ruta.

Trabajos para restablecer la circulación

Desde Vialidad Nacional informaron que personal y equipos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ya se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de remover los derrumbes y restablecer la circulación.

Las tareas están orientadas a despejar la calzada afectada por los desprendimientos, garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular y habilitar nuevamente el tránsito durante la jornada de hoy, si las condiciones lo permiten

El organismo indicó que las labores se desarrollan en el sector afectado con maquinaria y operarios especializados.

Mientras continúan los trabajos en la zona de la Quebrada de Belén, las autoridades recomiendan evitar circular por el sector afectado hasta nuevo aviso, a la espera de que finalicen las tareas de despeje y se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para habilitar nuevamente el tránsito en la Ruta Nacional 40.