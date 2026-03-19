Corte total en la Ruta Provincial N° 1: ¿cuál es el sector afectado?

La Dirección Provincial de Vialidad comunicó que se dispuso un corte total de tránsito sobre la Ruta Provincial N° 1, específicamente en el sector de Las Chacritas.

La medida responde a condiciones que impiden la circulación segura, lo que obligó a interrumpir completamente el paso vehicular en este tramo. La decisión se enmarca en un criterio preventivo, orientado a resguardar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Desde el organismo se enfatizó la importancia de evitar el área afectada hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas para revertir la situación.

Motivos del corte y medidas preventivas

El corte fue dispuesto ante la presencia de factores que comprometen la transitabilidad, aunque no se detallaron las características específicas de las condiciones detectadas. Sin embargo, se dejó en claro que estas circunstancias hacen imposible garantizar un tránsito seguro.

En este contexto, Vialidad solicitó a los conductores:

No circular por la zona afectada

Optar por vías alternativas para continuar sus recorridos

Respetar las indicaciones del personal en el lugar

Estas recomendaciones buscan minimizar riesgos y evitar incidentes mientras se mantiene la restricción.

Trabajo en el lugar para restablecer la circulación

Equipos de la Dirección Provincial de Vialidad se encuentran desplegados en el sector de Las Chacritas, llevando adelante tareas orientadas a recuperar la transitabilidad en el menor tiempo posible.

El operativo incluye la intervención directa sobre las condiciones que originaron el corte, con el objetivo de restituir el paso vehicular de manera segura.

El trabajo en terreno se desarrolla bajo un esquema que prioriza:

La seguridad del personal y de los usuarios

La evaluación constante del estado de la ruta

La implementación de soluciones que permitan rehabilitar el tránsito

Aunque no se precisaron plazos, el organismo aseguró que las tareas avanzan con el objetivo de normalizar la situación a la brevedad.

Recomendaciones a los conductores

Mientras se mantiene el corte total, las autoridades reiteraron la necesidad de adoptar conductas responsables al circular por la red vial provincial.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Planificar los recorridos con anticipación

Utilizar rutas alternativas habilitadas

Mantenerse informados sobre el estado de las rutas

Circular con extrema precaución en zonas cercanas

El cumplimiento de estas indicaciones resulta fundamental para evitar complicaciones adicionales en un contexto donde la circulación se encuentra restringida.

Una medida en resguardo de la seguridad vial

La interrupción del tránsito en la Ruta Provincial N° 1 pone de relieve la importancia de priorizar la seguridad ante condiciones adversas que afectan la infraestructura vial.

El accionar de la Dirección Provincial de Vialidad se orienta a prevenir situaciones de riesgo, incluso cuando esto implica la interrupción total del tránsito en sectores clave.

En este sentido, el corte en Las Chacritas responde a una lógica de intervención preventiva que busca evitar accidentes y garantizar que, una vez restablecida la circulación, se haga en condiciones adecuadas.