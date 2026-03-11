Crece el drama en Tucumán: suspenden las clases y despliegan asistencia en el sur

La provincia de Tucumán atraviesa un escenario complejo marcado por lluvias persistentes, crecidas de ríos y zonas anegadas, en el marco de un temporal que comenzó el lunes y que no dio tregua durante toda la jornada del martes. Ante la magnitud del fenómeno climático, el Gobierno provincial dispuso la suspensión del dictado de clases en todo el territorio y desplegó operativos de asistencia en el sur de la provincia, especialmente en áreas cercanas al río Marapa.

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas generaron una situación de alerta generalizada. Según explicó el meteorólogo Cristofer Brito, el fenómeno se caracteriza por volúmenes de lluvia excepcionalmente elevados, en un contexto en el que el territorio provincial ya venía acumulando importantes registros desde comienzos del año.

Lluvias intensas y acumulados extraordinarios

De acuerdo con el análisis meteorológico, durante las últimas 24 horas intensas lluvias y tormentas afectaron a gran parte del territorio tucumano, provocando acumulados que superan los 150 milímetros en toda la provincia. El especialista Cristofer Brito remarcó que este episodio se suma a un ciclo de precipitaciones persistentes que se extiende desde mediados de enero, lo que agrava las condiciones en diferentes zonas del territorio.

En ese sentido, explicó que en gran parte de la llanura tucumana ya se alcanzó la cantidad de lluvia que debería registrarse en todo un año, con valores estimados entre 1000 y 1400 milímetros. Esta cifra evidencia la magnitud del fenómeno y ayuda a dimensionar el impacto que las precipitaciones tienen sobre la infraestructura, los caminos y las zonas urbanas.

Además, el pronóstico indica que la situación seguirá siendo delicada durante las próximas horas. Brito advirtió que las siguientes 12 horas continuarán siendo críticas, es decir hasta el mediodía del miércoles 11 de marzo, ya que persistirán las lluvias intensas.

Las consecuencias de estas precipitaciones incluyen:

Caudal elevado de varios ríos.

Desbordes en zonas bajas.

Anegamientos en diferentes sectores del territorio.

Según el especialista, a partir del mediodía del miércoles las precipitaciones comenzarían a disminuir su intensidad, aunque el ambiente permanecerá inestable. Este escenario podría significar un leve alivio para las zonas que ya se encuentran inundadas, aunque la situación continuará bajo monitoreo.

El meteorólogo también señaló que el ciclo de lluvias abundantes podría interrumpirse entre el 18 y el 19 de marzo, cuando se espera la llegada de un notable frente frío que desplazaría la humedad presente en la región.

Operativo de asistencia en el sur provincial

Frente al agravamiento de las condiciones climáticas, el Poder Ejecutivo provincial desplegó un operativo de asistencia y monitoreo en el sur de Tucumán. Las autoridades se trasladaron específicamente al departamento Graneros para seguir de cerca la evolución del río Marapa.

Por instrucción directa del gobernador Osvaldo Jaldo, ministros y equipos de emergencia se instalaron en el terreno para supervisar las defensas hídricas y asistir a las familias afectadas.

El ministro del Interior, Darío Monteros, explicó que las tareas se concentran en verificar el estado de las defensas que protegen a la población. Según detalló, el sistema de contención continúa resistiendo el incremento del caudal del río.

"Estamos viendo que el alteo todavía está soportando el caudal, eso es lo más importante en este momento porque no permite que el agua llegue a la población de La Madrid. Vamos a hacer todo lo que material y humanamente se pueda hacer", señaló el funcionario.

Defensa Civil monitorea el comportamiento del río

El operativo de emergencia comenzó durante la madrugada del martes, según explicó Ramón Imbert, director de Defensa Civil de Tucumán. De acuerdo con el funcionario, las primeras complicaciones se registraron debido al agua que descendía desde los campos, lo que generó anegamientos en algunos barrios.

"Se registró una importante caída de agua en la zona de monte que vino hacia La Madrid y eso anegó algunos barrios a la mañana", explicó Imbert.

Actualmente, la atención de los equipos se centra en el comportamiento del río Marapa, ya que el aumento del caudal podría generar nuevas complicaciones. Las autoridades también advirtieron que parte del agua que llega al cauce proviene del dique, lo que obliga a mantener un monitoreo constante.

En paralelo, se pidió a la población tomar recaudos para resguardar bienes materiales y mantenerse alerta ante cualquier eventualidad.

Suspensión de clases en toda la provincia

En paralelo al operativo de emergencia, el gobernador Osvaldo Jaldo adoptó una de las decisiones más relevantes frente al temporal: la suspensión del dictado de clases en toda la provincia. La medida fue tomada después de las 19 horas, tras una reunión con la ministra de Educación Susana Montaldo, integrantes del gabinete y el comité de emergencias.

La disposición alcanza a todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas.

La decisión quedó formalizada a través de la resolución 472/5 del Ministerio de Educación, que establece que la suspensión se mantendrá hasta el viernes inclusive, por lo que los alumnos retomarán las clases el lunes 16.

La medida fue adoptada para resguardar la integridad de alumnos, docentes y personal auxiliar, en un contexto en el que las precipitaciones registradas superaron los 160 milímetros en distintas zonas de la provincia.