Creció el Río del Valle: cerraron la Ruta 24 y piden precaución en la Cuesta de los Ángeles

El escenario vial en Catamarca volvió a verse afectado por las tormentas registradas en las últimas horas, que provocaron un incremento en el caudal del Río del Valle. Como consecuencia directa de esa crecida, Vialidad Provincial informó el cierre total al tránsito vehicular de la Ruta Provincial N°24, en el tramo comprendido entre Miraflores y Las Tejas.

La medida responde a criterios estrictamente preventivos, ante el riesgo que implica la presencia de agua y el posible avance del caudal sobre la calzada. El corte busca preservar la seguridad de quienes transitan habitualmente por ese corredor, uno de los sectores sensibles cuando se registran lluvias intensas en la zona.

Precaución extrema en la Ruta Provincial N°5

A la par del corte en la Ruta 24, también se emitió una advertencia especial para la Ruta Provincial N°5, particularmente en la zona de la Cuesta de los Ángeles. En ese sector, las lluvias generaron desprendimientos de material sobre la calzada, a lo que se suma la presencia de niebla, un factor que reduce notablemente la visibilidad y aumenta el riesgo de incidentes.

Por ese motivo, se indicó que quienes deban circular por la zona lo hagan con extrema precaución, disminuyendo la velocidad y evitando maniobras bruscas, especialmente en curvas y sectores de pendiente.

A los conductores

Frente a este panorama, el mensaje de las autoridades viales fue claro: respetar la señalización y seguir estrictamente las indicaciones del personal apostado en ruta.

El organismo pidió especialmente:

Reducir la velocidad

Mantener distancia de frenado

No intentar cruzar sectores anegados

Respetar desvíos y cortes

Atender las indicaciones del personal vial

La advertencia cobra especial relevancia en un contexto donde las condiciones climáticas pueden modificarse rápidamente y agravar el estado de la calzada en pocos minutos.

Impacto de las lluvias

El reporte se enmarca en una jornada donde las últimas tormentas volvieron a generar complicaciones en la red vial provincial, especialmente en rutas cercanas a cauces y zonas de cuesta.

El incremento del caudal del Río del Valle y la presencia de niebla en sectores elevados configuran un cuadro que obliga a mantener un monitoreo constante. Por el momento, la situación más delicada continúa siendo el cierre de la Ruta Provincial N°24 entre Miraflores y Las Tejas, mientras que en la Cuesta de los Ángeles la recomendación es circular solo si es estrictamente necesario y con máxima prudencia.

El estado de las rutas seguirá atado a la evolución del clima y al descenso del agua en los sectores afectados, por lo que se recomienda a los conductores consultar actualizaciones antes de emprender viaje.