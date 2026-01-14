Cuáles son los 5 hábitos para ser feliz, según la psicología

La felicidad es un imperativo de la vida moderna. Y para alcanzarla hay cientos de recetas que parten de los libros de autoayuda y llegan hasta los podcasts, YouTube, e incluso, TikTok.

Las frases sobre meta que parece inalcanzable, o momentánea, también abundan. Por ejemplo, el Dalai Lama era contundente: "La felicidad no es algo hecho. Viene de tus propias acciones".

Entonces, cabría preguntarse por qué algunas personas son más felices que otras, a pesar de que la realidad, muchas veces, crea situaciones bastante hostiles y difíciles de sobrellevar.

Una profesora de psicología de Estados Unidos parece haber encontrado la "fórmula de la felicidad" en cinco pequeños hábitos que propone incorporar a la rutina diaria.

Los 5 hábitos para ser feliz, según experta de la Universidad de California

La profesora Sonja Lyubomirsky, de la Universidad de California en Riverside, habló con el doctor Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de la CNN y aseguró: "algunas personas son simplemente más felices que otras. No tienen que esforzarse, ¿verdad? Simplemente lo son".

Autora del libro The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want (en español, El cómo de la felicidad. Un nuevo enfoque para conseguir la vida que queremos), Lyubomirsky lleva varias décadas estudiando el tema. Ahora propone desarrollar nuevos hábitos que han incorporado las personas felices. Aquí, cinco de ellos:

1) Dejarte llevar por la corriente. "Cuando estás tan metido en lo que haces, estás en un estado llamado flow que se asocia con la alegría", explicó Lyubomirsky. Por eso, aconseja: "aumentar el número de experiencias de dejarte llevar por la corriente en tu vida diaria. Experiencias que sean desafiantes y absorbentes". Y agrega: "No hace falta que escales el Everest, pero prueba con algo tan sencillo como completar un proyecto de grupo en la oficina, jugar con tus hijos o disfrutar de un pasatiempo con tu pareja".

2) Practicar actos de bondad (al azar). "Ser amable con los demás provoca una cascada de resultados positivos. Te hace sentir generoso, te lleva a estar agradecido por tu propia situación y te da una mayor sensación de interconexión con el mundo", dijo Lyubomirsky. Algunas sugerencias: pintar la casa de un vecino, enseñar a leer a un adulto analfabeto, rescatar a un animal o ayudar a un desconocido a llevar un paquete.

3) Cuidar las relaciones personales. La vida social tiene un impacto mayor que el dinero, un puesto de trabajo o incluso tu salud a la hora de ser feliz. "Pasar más tiempo de calidad con tu pareja o con tus hijos, o reencontrarte con viejos amigos son formas seguras de aumentar tu nivel promedio de alegría y el de los demás", describió la experta de la Universidad de California.

4) Expresar gratitud. La psicóloga aseguró que "una forma de hacerlo es tomarse un tiempo durante la semana para considerar tres o cinco cosas por las que te sientes agradecido. Esto puede hacerse a través de la contemplación, cuando te vas a dormir por la noche o durante tu viaje al trabajo, escribiendo en un diario o compartiendo tus pensamientos con alguien cercano".

5) Celebrar las buenas noticias. Está demostrado que compartir los éxitos y logros con los demás aumenta la alegría y el bienestar. Entonces, "cuando tú, tu pareja, tu primo o tu mejor amigo reciban un premio, felicítalos y celébralo. Transmitir y alegrarse de las buenas noticias te lleva a saborear el momento presente, así como a fomentar las conexiones con los demás", dijo la psicóloga.