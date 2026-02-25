Cultura se activa: inicia la temporada 2026 de talleres en museos

Con el inicio de marzo, la provincia pone en marcha una nueva etapa de formación y encuentro cultural. La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, confirmó el inicio de la temporada 2026 de talleres temporarios que se desarrollarán en museos y espacios culturales bajo su órbita.
La propuesta abarca disciplinas artísticas y de bienestar y se desplegará en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, el Museo Histórico Provincial y la Casa de la Cultura, consolidando estos ámbitos como espacios activos de aprendizaje, creación y construcción colectiva.
Todos los talleres son arancelados y cuentan con cupos limitados.
Formación artística en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela
Uno de los ejes de la temporada 2026 se concentra en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316), donde se dictarán dos propuestas vinculadas al dibujo.
Taller de Dibujo Realista "El poder del grafito"
A cargo de Agustina Moreno, este taller propone un recorrido de ocho encuentros orientado al descubrimiento progresivo del dibujo realista. Bajo el título "El poder del grafito", la propuesta pone el foco en el uso del lápiz como herramienta fundamental para:
La construcción de luces y sombras
La generación de volumen
La representación de diversas texturas
El grafito se presenta así como medio de expresión artística, con una metodología que avanza paso a paso en el dominio técnico.
Destinatarios: adolescentes y adultos
Inicio: 12 de marzo
Días y horarios: jueves de 10 a 12 hs y de 17 a 19 hs
Informes e inscripción: 3834-640009
Modalidad: arancelado con cupo limitado
Taller de Dibujo Clásico
Con la guía de Juan Spolidor, este espacio está destinado a adolescentes y adultos que deseen iniciarse o perfeccionarse en la práctica del dibujo. La disciplina será abordada de manera progresiva, trabajando:
El análisis de la forma
La observación directa
Los elementos constitutivos del dibujo
A través de ejercitaciones específicas se incorporarán técnicas compositivas que permitirán alcanzar un dominio gradual de la técnica.
Inicio: 9 de marzo
Duración: dos meses
Días y horarios: lunes y miércoles de 17 a 19 hs
Lugar: Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316)
Informes e inscripción: 3834-267251
Modalidad: arancelado con cupo limitado
Bienestar y creatividad en la Casa de la Cultura
La Casa de la Cultura (San Martín 533) será otro de los escenarios centrales de esta temporada, con propuestas orientadas al bienestar y al aprendizaje artesanal.
Taller de Yoga Infantil
Esta propuesta está orientada al desarrollo integral a través del juego, el movimiento y la respiración consciente. La facilitadora, Laura Karina Martínez, trabaja con:
Posturas (asanas) adaptadas
Técnicas simples de relajación
Ejercicios de atención plena
El espacio promueve el autoconocimiento, la regulación emocional, la concentración, la autoestima y el compañerismo, en un ambiente lúdico y respetuoso.
Destinatarios: niños desde los 4 años hasta adolescentes de 14 años
Inicio: 10 de marzo
Duración: dos meses
Días y horarios: martes y viernes de 19 a 20 hs
Informes e inscripción: 3834-296168
Modalidad: arancelado con cupo limitado
Taller de Tejido Artesanal a Crochet - Amigurumis
A cargo de Juliana Martínez, este taller se enfoca en el aprendizaje de la técnica circular para la elaboración de amigurumis. El proceso será progresivo, comenzando con piezas pequeñas y de baja complejidad para avanzar hacia proyectos con mayor nivel de detalle y dificultad.
Destinatarios: público en general
Inicio: 11 de marzo
Día y horario: miércoles de 16 a 18 hs
Lugar: Casa de la Cultura (San Martín 533)
Informes e inscripción: 3834-046454
Modalidad: arancelado con cupo limitado
Arte para las infancias en la Sala de Infancias de CATA
La temporada también contempla una propuesta específica para niñas y niños. El Taller de Arte para Pequeños Artistas, a cargo de María Paula Montoya, se desarrollará en la Sala de Infancias de CATA (Sarmiento 613).
Destinado a niños y niñas de 5 a 8 años, el espacio propone crear, imaginar y descubrir el mundo a través del arte, priorizando el proceso creativo por sobre el resultado final.
Las actividades incluyen:
Dibujo
Pintura
Collage
Modelado
Construcción de pequeños objetos y esculturas
El objetivo es que los participantes exploren colores, formas y emociones, desarrollando creatividad y motricidad fina.
Inicio: 7 de marzo
Día y horario: sábados de 18 a 20 hs
Informes e inscripción: 3834 297297
Modalidad: arancelado con cupo limitado
Convocatoria abierta para talleristas
Además del lanzamiento de la temporada, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos recordó que continúa abierta la convocatoria para presentar propuestas destinadas a dictar talleres en los espacios culturales y museos de la provincia.
La convocatoria está orientada a personas interesadas en desarrollar talleres, clases o capacitaciones de carácter cultural. Los talleres seleccionados tendrán una duración inicial de hasta dos meses, con posibilidad de renovación previa evaluación.
Las propuestas serán evaluadas por la Coordinación de Talleres de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, y en caso de resultar seleccionadas se coordinarán las condiciones de realización, espacios, días y horarios. Antes de postularse es requisito leer y aceptar el reglamento correspondiente.
Formulario de inscripción y reglamento: https://bit.ly/convocatoria2026-talleresculturalestemporarios
Consultas: [email protected]
Con esta nueva temporada, la Dirección reafirma su compromiso con la formación artística, el acceso a la cultura y la activación permanente de los espacios patrimoniales como escenarios de aprendizaje y construcción colectiva en toda la provincia.