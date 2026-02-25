Cultura se activa: inicia la temporada 2026 de talleres en museos

Con el inicio de marzo, la provincia pone en marcha una nueva etapa de formación y encuentro cultural. La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, confirmó el inicio de la temporada 2026 de talleres temporarios que se desarrollarán en museos y espacios culturales bajo su órbita.

La propuesta abarca disciplinas artísticas y de bienestar y se desplegará en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, el Museo Histórico Provincial y la Casa de la Cultura, consolidando estos ámbitos como espacios activos de aprendizaje, creación y construcción colectiva.

Todos los talleres son arancelados y cuentan con cupos limitados.

Formación artística en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela

Uno de los ejes de la temporada 2026 se concentra en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316), donde se dictarán dos propuestas vinculadas al dibujo.

Taller de Dibujo Realista "El poder del grafito"

A cargo de Agustina Moreno, este taller propone un recorrido de ocho encuentros orientado al descubrimiento progresivo del dibujo realista. Bajo el título "El poder del grafito", la propuesta pone el foco en el uso del lápiz como herramienta fundamental para:

La construcción de luces y sombras

La generación de volumen

La representación de diversas texturas

El grafito se presenta así como medio de expresión artística, con una metodología que avanza paso a paso en el dominio técnico.

Destinatarios: adolescentes y adultos

Inicio: 12 de marzo

Días y horarios: jueves de 10 a 12 hs y de 17 a 19 hs

Informes e inscripción: 3834-640009

Modalidad: arancelado con cupo limitado

Taller de Dibujo Clásico

Con la guía de Juan Spolidor, este espacio está destinado a adolescentes y adultos que deseen iniciarse o perfeccionarse en la práctica del dibujo. La disciplina será abordada de manera progresiva, trabajando:

El análisis de la forma

La observación directa

Los elementos constitutivos del dibujo

A través de ejercitaciones específicas se incorporarán técnicas compositivas que permitirán alcanzar un dominio gradual de la técnica.

Inicio: 9 de marzo

Duración: dos meses

Días y horarios: lunes y miércoles de 17 a 19 hs

Lugar: Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316)

Informes e inscripción: 3834-267251

Modalidad: arancelado con cupo limitado

Bienestar y creatividad en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura (San Martín 533) será otro de los escenarios centrales de esta temporada, con propuestas orientadas al bienestar y al aprendizaje artesanal.

Taller de Yoga Infantil

Esta propuesta está orientada al desarrollo integral a través del juego, el movimiento y la respiración consciente. La facilitadora, Laura Karina Martínez, trabaja con:

Posturas (asanas) adaptadas

Técnicas simples de relajación

Ejercicios de atención plena

El espacio promueve el autoconocimiento, la regulación emocional, la concentración, la autoestima y el compañerismo, en un ambiente lúdico y respetuoso.

Destinatarios: niños desde los 4 años hasta adolescentes de 14 años

Inicio: 10 de marzo

Duración: dos meses

Días y horarios: martes y viernes de 19 a 20 hs

Informes e inscripción: 3834-296168

Modalidad: arancelado con cupo limitado

Taller de Tejido Artesanal a Crochet - Amigurumis

A cargo de Juliana Martínez, este taller se enfoca en el aprendizaje de la técnica circular para la elaboración de amigurumis. El proceso será progresivo, comenzando con piezas pequeñas y de baja complejidad para avanzar hacia proyectos con mayor nivel de detalle y dificultad.

Destinatarios: público en general

Inicio: 11 de marzo

Día y horario: miércoles de 16 a 18 hs

Lugar: Casa de la Cultura (San Martín 533)

Informes e inscripción: 3834-046454

Modalidad: arancelado con cupo limitado

Arte para las infancias en la Sala de Infancias de CATA

La temporada también contempla una propuesta específica para niñas y niños. El Taller de Arte para Pequeños Artistas, a cargo de María Paula Montoya, se desarrollará en la Sala de Infancias de CATA (Sarmiento 613).

Destinado a niños y niñas de 5 a 8 años, el espacio propone crear, imaginar y descubrir el mundo a través del arte, priorizando el proceso creativo por sobre el resultado final.

Las actividades incluyen:

Dibujo

Pintura

Collage

Modelado

Construcción de pequeños objetos y esculturas

El objetivo es que los participantes exploren colores, formas y emociones, desarrollando creatividad y motricidad fina.

Inicio: 7 de marzo

Día y horario: sábados de 18 a 20 hs

Informes e inscripción: 3834 297297

Modalidad: arancelado con cupo limitado

Convocatoria abierta para talleristas

Además del lanzamiento de la temporada, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos recordó que continúa abierta la convocatoria para presentar propuestas destinadas a dictar talleres en los espacios culturales y museos de la provincia.

La convocatoria está orientada a personas interesadas en desarrollar talleres, clases o capacitaciones de carácter cultural. Los talleres seleccionados tendrán una duración inicial de hasta dos meses, con posibilidad de renovación previa evaluación.

Las propuestas serán evaluadas por la Coordinación de Talleres de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, y en caso de resultar seleccionadas se coordinarán las condiciones de realización, espacios, días y horarios. Antes de postularse es requisito leer y aceptar el reglamento correspondiente.

Formulario de inscripción y reglamento: https://bit.ly/convocatoria2026-talleresculturalestemporarios

Consultas: [email protected]

Con esta nueva temporada, la Dirección reafirma su compromiso con la formación artística, el acceso a la cultura y la activación permanente de los espacios patrimoniales como escenarios de aprendizaje y construcción colectiva en toda la provincia.