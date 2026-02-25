Catamarca recibió 7.280 dosis de vacuna antigripal y pone en marcha la Campaña 2026

El Ministerio de Salud de la provincia recibió 7.280 dosis de la vacuna antigripal, marcando el inicio formal de la Campaña de vacunación 2026. La llegada de las partidas permite activar el operativo logístico que garantizará la distribución en todo el territorio provincial y la posterior aplicación a los grupos definidos como población objetivo.

Del total recibido, 3.920 dosis corresponden a la vacuna trivalente adulto, mientras que 3.360 dosis son de la vacuna adyuvantada. La diferenciación responde a las características específicas de cada formulación y a los segmentos poblacionales a los que estarán destinadas.

Detalle de las dosis recibidas

La partida enviada al Ministerio de Salud se compone de:

3.920 dosis de vacuna trivalente adulto

3.360 dosis de vacuna adyuvantada

Total: 7.280 dosis

Estas vacunas permitirán dar inicio a la estrategia anual de prevención, organizada en etapas que incluyen distribución territorial y posterior aplicación en los centros de salud habilitados.

La recepción de las dosis constituye el punto de partida operativo para la campaña, que cada año se implementa con un esquema definido de población priorizada.

Población objetivo de la campaña 2026

El Ministerio de Salud precisó que la campaña está dirigida a los siguientes grupos:

Niños de 6 a 24 meses

Adultos mayores de 65 años

Personal de salud

Embarazadas

Puérperas

Personas con factores de riesgo

Estos segmentos conforman la población objetivo establecida para la aplicación de la vacuna antigripal en la provincia. La priorización responde a criterios sanitarios definidos en el marco de la campaña anual.

La inclusión de estos grupos garantiza que la estrategia de inmunización alcance a quienes requieren especial protección frente a enfermedades respiratorias estacionales.

Cronograma de distribución y aplicación

El operativo de distribución de las dosis se desarrollará entre el 25 de febrero y el 06 de marzo, período durante el cual las vacunas serán enviadas a los distintos puntos de la provincia.

Una vez completada esta etapa logística, la vacuna estará disponible para su aplicación a partir del lunes 09 de marzo.

El esquema temporal establecido contempla dos fases claramente diferenciadas:

Distribución territorial (25 de febrero al 06 de marzo)

Inicio de aplicación (desde el 09 de marzo)

Este cronograma permite organizar el abastecimiento de los centros de salud y asegurar la disponibilidad de las dosis antes de comenzar la inoculación a la población objetivo.

Campaña 2026

La recepción de las vacunas marca el inicio concreto de la Campaña 2026 en el territorio provincial. Con la confirmación de las cantidades y la definición del cronograma, el Ministerio de Salud pone en marcha una acción sanitaria que se desarrollará en todas las jurisdicciones de la provincia.

A partir del 9 de marzo, la vacuna antigripal estará disponible para los grupos definidos, en el marco de una campaña que contempla organización logística, distribución territorial y aplicación dirigida a la población objetivo.

De este modo, con la llegada de 7.280 dosis, la provincia activa el esquema de inmunización correspondiente al año 2026, consolidando el inicio de la campaña en todo el territorio.