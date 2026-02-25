Valle Viejo y la Capital sin servicio de agua: ¿porqué y hasta qué hora?

El servicio de agua potable se encuentra afectado en distintos sectores del Valle Central como consecuencia de trabajos de reparación sobre un conducto de gran envergadura. Así lo informó oficialmente Aguas de Catamarca, que detalló que la intervención se realiza sobre un caño de PVC de 900 milímetros, ubicado en las inmediaciones de la Planta Potabilizadora de Polcos, en el departamento Valle Viejo.

La empresa prestataria indicó que su equipo técnico ya se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, aunque advirtió que la normalización podría extenderse hasta horas de la noche.

Una intervención de gran escala

La reparación en curso se desarrolla sobre un conducto de 900 mm de diámetro, una dimensión que da cuenta de la relevancia estructural del caño dentro del sistema de distribución. Su ubicación en las inmediaciones de la Planta Potabilizadora de Polcos lo posiciona como un punto estratégico para el abastecimiento de agua potable en la región.

Desde Aguas de Catamarca se informó que el servicio se encuentra afectado precisamente por estas tareas técnicas, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Si bien no se detallaron plazos específicos más allá de la previsión de normalización hacia la noche, se subrayó que el personal trabaja con el objetivo de concluir la reparación en el menor tiempo posible.

Zonas afectadas y previsión de normalización

Como consecuencia directa de la intervención, se prevé falta de agua y baja presión en:

Valle Viejo

Banda de Varela

Villa Parque Chacabuco

Zonas aledañas

La afectación se mantendría hasta horas de la noche, según la información de servicio difundida. En este contexto, la empresa recomendó a los vecinos adoptar medidas preventivas en el uso del recurso disponible en sus domicilios.

Recomendación a los usuarios

Ante la contingencia, Aguas de Catamarca solicitó a los usuarios realizar un uso racional de las reservas domiciliarias, priorizando especialmente:

La higiene

La alimentación

La recomendación apunta a administrar de manera responsable el agua almacenada en tanques y cisternas hasta tanto el servicio sea restituido con normalidad. La racionalización del consumo resulta clave en escenarios de baja presión o interrupción temporal, especialmente en jornadas de alta demanda.

Servicio en proceso de restablecimiento

La reparación del caño de PVC de 900 mm en las inmediaciones de la Planta Potabilizadora de Polcos constituye una intervención técnica de relevancia para el sistema de abastecimiento de agua potable. Mientras los trabajos avanzan, el impacto se traduce en baja presión y posibles faltantes en distintos barrios de Valle Viejo y áreas cercanas.

Aguas de Catamarca reiteró que su equipo trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, con la previsión de que la situación se regularice hacia horas de la noche. Hasta entonces, la administración responsable de las reservas domiciliarias se presenta como la principal medida preventiva para atravesar la contingencia.