Decile chau a las bacterias: cada cuánto hay que limpiar el inodoro y cómo mantener la higiene

El inodoro es uno de los lugares donde más bacterias se acumulan en la casa. Aunque a simple vista se vea impecable, si no se lo limpia con la frecuencia correcta, puede transformarse en un verdadero foco de gérmenes y problemas de salud.

Cada vez que tirás la cadena, se liberan microgotas cargadas de bacterias que pueden quedar flotando en el aire y depositarse en otras superficies del baño. Todo esto puede provocar malos olores y manchas en el baño.

Cada cuánto hay que limpiar el inodoro

La frecuencia de limpieza es clave para mantener el inodoro libre de bacterias es hacer una limpieza rápida todos los días o día por medio. En cambio, para una más profunda, se recomienda hacerlo 2 o 3 veces por semana.

El paso a paso para limpiar el inodoro y dejarlo impecable

Tirá la cadena con la tapa baja para evitar que las microgotas se dispersen. Aplicá desinfectante dentro del inodoro y dejalo actuar al menos 10 minutos. Cepillá bien los bordes y el fondo para eliminar el sarro y los restos. Limpiá la tapa, el asiento y la base del inodoro, no solo el interior. Secá todo con papel descartable para evitar que los gérmenes se trasladen a otros lugares.

Los errores más comunes al limpiar el inodoro