Denuncian que peligra la matriculación en la Esc. "Luis Leopoldo Franco" por el mal estado de edificio

Luego de la controversia que se suscitó la semana pasada sobre el estado del edificio de la Escuela “Luis Leopoldo Franco”, son los docentes ahora los que se pronuncian al respecto. Tras conocerse que las obras por las muchas reparaciones que deben realizarse se van a extender por dos meses, según el mismo Ministerio de Educación confirmó en una visita al establecimiento, y en vista del mal estado general del edificio, se puesto el alerta sobre la pérdida de la matrícula escolar.

El triste panorama, que se saber no está solo circunscripto a esta escuela, lamentablemente, viene a poner en debate como todos los años, no solo la realidad de los edificios sino de la planificación y plazos para su reparación. En el caso particular de la Escuela primaria Nº182, se observan filtraciones en techos, grietas y falta de mantenimiento en labores menores, y sobre esto se expresaron algunos docentes que denunciaron esto ante SIDCa. El gremio se apersonó a la institución y recabó los dichos de una de las maestras que ofició de vocera, quien describió no solo el estado edilicio sino las demoras de las obras. y las consecuencias de esto En este sentido, Viviana Premazzi puntualizó que las refacciones ya llevan “un año y los trabajos se han centrado en una parte de la escuela. Los empleados de la empresa encargada venían de vez en cuando y no terminaron con lo que tenían previsto hacer. Y en este punto, la escuela no está en condiciones edilicias se recibir a los alumnos, sobre todo. Nosotros como docentes pedimos poder tener el edificio como corresponde porque queremos trabajar con los chicos en mejores condiciones”.

Matrícula y paredes electrificadas

En este punto, tal como lo indicó la maestra, en función de estar en obra durante todo el año, el dictado de clases se vio modificado. La modalidad fue trabajar una semana de manera presencial y la otra de manera virtual, turnando además el Primer Ciclo con el Segundo Ciclo. Premazzi alertó que de seguir bajo esta forma de trabajo, los padres ya han adelantado que no van a inscribir a sus hijos. “Los tutores vinieron esta semana que pasó a ver la escuela y vamos a perder matrícula, porque los arreglos en el techo no se completaron y por efecto de las lluvias todo está húmedo con derivaciones en el sistema eléctrico”, comentó con preocupación.

El cuadro de situación de completa con aulas que no tienen ventiladores y hasta se indicó que los pizarrones, que es un herramienta básica, no están condiciones. El otro dato grave y que es el que alertó a los padres, es que de las diez aulas disponibles, solo se puede usar nueve, porque la restante tiene las paredes electrificadas. En realidad la Escuela n° 182 tiene veinte aulas, que se sabían utilizar todas pero en función de las tareas de reparación que se iniciaron el año pasado y que no se completaron, solo quedó disponible para uso, la mitad. Los baños por hacerse

Lo que se se denunció ante SIDCa es el tema de los baños y que también es una situación polémica para los padres. De momento, no hay baños discriminados para alumnos y otros para docentes. Los disponibles son usados entre ambos y “eso a los papás no les gusta. Son tres las áreas de baños y por lo que ya se dijo, solo está disponible una”.