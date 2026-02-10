Deportistas catamarqueños competirán en el Triatlón de la Vendimia en Mendoza

Un grupo de jóvenes deportistas catamarqueños viajará a la ciudad Capital de Mendoza para participar de la fecha nacional del Triatlón de la Vendimia, una de las competencias más tradicionales del calendario argentino de la disciplina.

La delegación acreditará el próximo 13 de febrero, mientras que la competencia se desarrollará el 14 de febrero durante la mañana, con actividades previstas hasta las 14 horas. Los atletas competirán distribuidos por categorías.

En la categoría Junior B, Catamarca estará representada por Emiliano Díaz, conocido como el "Colo" Díaz, y Felipe Ávalos. En la categoría Elite, competirá Sofía Chayle.

En las divisiones infantiles participarán Juan Manuel Melcher, Samuel Ortega, Aquiles Agüero, Isabel Agüero y Bastián Ochoa. En tanto, en la categoría Super Sprint, la representante será Emma Ortega.

La delegación estará a cargo de los profesores Federico Cachur y Clara Morales, quienes acompañarán y coordinarán la participación de los atletas durante la competencia nacional.