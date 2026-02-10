Jubilados autoconvocados vuelven a marchar por condiciones dignas y contra la Reforma laboral

Organizaciones sociales convocaron a una movilización en la Capital para este miércoles 11 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria se realiza junto a los Jubilados Autoconvocados de Catamarca y está dirigida a trabajadores, personas desempleadas, jubilados, estudiantes, organizaciones sociales y a la comunidad en general.

El eje central de la protesta es el rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei, que —según expresaron los convocantes— cuenta con el apoyo del Partido Justicialista que conduce el gobernador Raúl Jalil y de sectores del radicalismo.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos adquiridos a lo largo de décadas de lucha sindical. Entre los puntos cuestionados mencionaron la afectación de la jornada laboral de ocho horas, las paritarias, las vacaciones pagas y el régimen de indemnizaciones.

En ese marco, advirtieron que la eventual aprobación de la reforma implicaría un escenario de mayor precarización laboral, incremento de despidos y pérdida de derechos para los trabajadores. "No es modernización: es ajuste para beneficiar a las patronales", expresaron en el documento difundido.

Asimismo, plantearon la necesidad de frenar otras reformas impulsadas por el Gobierno nacional, como la reforma penal, la reforma previsional y las medidas vinculadas a la explotación de recursos naturales, en particular aquellas que afectan a los glaciares.

En el comunicado, las organizaciones sostuvieron que el presidente Milei gobierna "para la casta y el FMI" y reclamaron la conformación de un plan de lucha sostenido. También exigieron un paro activo y cuestionaron la falta de medidas de fuerza por parte de la CGT, además de denunciar lo que consideran una actitud de complicidad de la conducción del PJ.

Finalmente, llamaron a fortalecer la unidad y a organizar la protesta "desde abajo", convocando a la ciudadanía a movilizarse este 11 de febrero para rechazar la reforma laboral y las políticas del Gobierno nacional.