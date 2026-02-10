  • Dólar
Torta de chocolate y remolacha con relleno de crema de queso: cómo hacerla en menos de 40 minutos

Una receta simple y original que combina chocolate intenso, remolacha y un relleno cremoso para lograr una torta húmeda, sabrosa y distinta a las clásicas.

10 Febrero de 2026 11.02

La torta de chocolate deja de ser predecible con esta receta que combina cacao y remolacha, acompañados por un relleno suave de crema de queso. Lejos de robar protagonismo, la remolacha aporta jugosidad, color natural y un dulzor delicado, mientras que el queso crema equilibra el sabor intenso del chocolate y suma una textura cremosa.

El resultado es una torta húmeda, liviana y muy fácil de preparar, ideal para una merienda especial o como postre sin demasiadas vueltas.

Ingredientes necesarios

Para la torta:

  • 200 g de chocolate negro
  • 200 g de remolacha cocida y triturada
  • 150 g de azúcar
  • 120 g de manteca
  • 3 huevos
  • 150 g de harina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de sal

Para el relleno de crema de queso:

  • 150 g de queso crema
  • 50 g de azúcar impalpable
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso de la preparación

  1. Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o a fuego muy bajo, mezclando hasta obtener una preparación lisa y brillante. Retirar del fuego y dejar entibiar.
  2. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y espumosa.
  3. Incorporar la remolacha triturada a los huevos batidos y mezclar de manera uniforme.
  4. Agregar el chocolate derretido y unir con movimientos envolventes.
  5. Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal e incorporarla a la preparación, mezclando suavemente para no perder aire.
  6. Volcar la masa en un molde enmantecado y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos.
  7. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar.
  8. Mientras la torta se enfría, mezclar el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea y suave.
  9. Cortar la torta al medio, rellenar con la crema de queso y cubrir con la otra mitad.
  10. Decorar a gusto con cacao en polvo, ralladura de chocolate o frutas frescas antes de servir.

Trucos para que salga perfecta

  • Para potenciar el sabor del chocolate, se puede sumar una cucharadita de café instantáneo a la masa.
  • Usar remolacha asada en lugar de hervida intensifica el dulzor natural y el aroma.
  • Si se busca un acabado más elegante, se puede cubrir con ganache de chocolate o un glaseado simple.
  • La torta se mantiene húmeda por varios días en la heladera y combina muy bien con frutillas o frambuesas, que aportan un contraste ácido.
