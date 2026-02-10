Torta de chocolate y remolacha con relleno de crema de queso: cómo hacerla en menos de 40 minutos

La torta de chocolate deja de ser predecible con esta receta que combina cacao y remolacha, acompañados por un relleno suave de crema de queso. Lejos de robar protagonismo, la remolacha aporta jugosidad, color natural y un dulzor delicado, mientras que el queso crema equilibra el sabor intenso del chocolate y suma una textura cremosa.
El resultado es una torta húmeda, liviana y muy fácil de preparar, ideal para una merienda especial o como postre sin demasiadas vueltas.
Ingredientes necesarios
Para la torta:
- 200 g de chocolate negro
- 200 g de remolacha cocida y triturada
- 150 g de azúcar
- 120 g de manteca
- 3 huevos
- 150 g de harina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de sal
Para el relleno de crema de queso:
- 150 g de queso crema
- 50 g de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la preparación
- Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o a fuego muy bajo, mezclando hasta obtener una preparación lisa y brillante. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y espumosa.
- Incorporar la remolacha triturada a los huevos batidos y mezclar de manera uniforme.
- Agregar el chocolate derretido y unir con movimientos envolventes.
- Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal e incorporarla a la preparación, mezclando suavemente para no perder aire.
- Volcar la masa en un molde enmantecado y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos.
- Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar.
- Mientras la torta se enfría, mezclar el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea y suave.
- Cortar la torta al medio, rellenar con la crema de queso y cubrir con la otra mitad.
- Decorar a gusto con cacao en polvo, ralladura de chocolate o frutas frescas antes de servir.
Trucos para que salga perfecta
- Para potenciar el sabor del chocolate, se puede sumar una cucharadita de café instantáneo a la masa.
- Usar remolacha asada en lugar de hervida intensifica el dulzor natural y el aroma.
- Si se busca un acabado más elegante, se puede cubrir con ganache de chocolate o un glaseado simple.
- La torta se mantiene húmeda por varios días en la heladera y combina muy bien con frutillas o frambuesas, que aportan un contraste ácido.