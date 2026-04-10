Derrumbes en la Cuesta del Clavillo obligan a restringir el tránsito en la Ruta 48

La Dirección de Vialidad Provincial informó que, como consecuencia de las lluvias registradas en la región, se produjeron pequeños derrumbes en un sector recientemente intervenido de la Cuesta del Clavillo, específicamente en el tramo que conecta Aconquija con el límite con Tucumán a través de la Ruta Provincial N° 48.

El punto afectado se localiza a la altura del kilómetro 47, una zona particularmente sensible debido a sus características geográficas y a las intervenciones recientes realizadas para mejorar la transitabilidad. Este escenario evidencia cómo las condiciones climáticas pueden incidir de manera directa en la estabilidad del terreno, incluso en áreas donde se han ejecutado obras recientes.

Los desprendimientos, si bien fueron calificados como menores, representan un riesgo concreto para la circulación, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para preservar la seguridad de los usuarios.

Restricciones en la circulación: solo vehículos livianos

Ante esta situación, Vialidad Provincial dispuso la habilitación parcial del tramo afectado, estableciendo que:

Solo pueden circular vehículos livianos.

La circulación se realiza de manera restringida .

. Se exige extrema precaución a todos los conductores.

Estas medidas buscan minimizar el riesgo de incidentes en una zona donde las condiciones del terreno pueden variar rápidamente. La restricción responde a la necesidad de evitar una sobrecarga en el camino, especialmente por parte de vehículos de mayor porte que podrían agravar la situación o quedar expuestos a condiciones inseguras.

La decisión también refleja una política preventiva, orientada a reducir la probabilidad de accidentes en un contexto donde la estabilidad del suelo se encuentra comprometida.

Inicio de las tareas de reparación

En respuesta a los daños detectados, las autoridades confirmaron que las tareas de reparación comenzarán este sábado por la mañana. Para ello, se desplegará personal especializado junto con equipos que trabajarán directamente en el lugar afectado.

El objetivo principal de estas labores es recuperar las condiciones óptimas de transitabilidad, garantizando que el tramo pueda volver a operar con normalidad en el menor tiempo posible. Si bien no se especificaron plazos de finalización, la intervención inmediata evidencia la prioridad asignada a este corredor vial.

Las tareas previstas implican no solo la remoción del material desprendido, sino también la evaluación del estado general del camino, con el fin de prevenir nuevos incidentes en el corto plazo.

Recomendaciones para los usuarios

En este contexto, Vialidad Provincial emitió un llamado enfático a los usuarios que deban transitar por la zona. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Respetar estrictamente las indicaciones señalizadas en el lugar.

señalizadas en el lugar. Mantener una conducción prudente y adaptada a las condiciones del camino.

y adaptada a las condiciones del camino. Evitar maniobras riesgosas en sectores comprometidos.

El cumplimiento de estas indicaciones resulta fundamental para garantizar la seguridad tanto de los conductores como del personal que se encuentra trabajando en el área.