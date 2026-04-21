Desactivan el paro de 72 horas y se normaliza el transporte en Catamarca

El conflicto por el pago de salarios adeudados alcanzó en las últimas horas un punto crítico que mantuvo en vilo tanto a los choferes como a los usuarios del transporte urbano de pasajeros en Catamarca. Los trabajadores aguardaban la cancelación de sus haberes correspondientes al mes de marzo, mientras crecía la preocupación por una posible paralización del servicio.

En este contexto de incertidumbre, se había anunciado un paro de 72 horas por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en reclamo directo por la falta de pago de los salarios. La medida, de concretarse, hubiera implicado una interrupción total del servicio, con un fuerte impacto en la movilidad urbana.

Sin embargo, ese escenario finalmente no se materializará. La resolución del conflicto llegó en las últimas horas mediante una serie de negociaciones y avances en la regularización de los haberes adeudados.

La intervención de la UTA y la reunión decisiva

Tal como adelantó La Unión, el punto de inflexión se produjo tras una reunión de carácter urgente, en la que se abordó la situación salarial que afectaba a los choferes. La intervención y la presión ejercida por la UTA resultaron determinantes para acelerar las respuestas por parte de las empresas del sector.

En ese encuentro se analizó el escenario completo del sistema de transporte y la necesidad de evitar la paralización del servicio. A partir de allí, comenzó a consolidarse una salida progresiva al conflicto, basada en compromisos concretos de pago.

El resultado fue inmediato: se confirmó que casi la totalidad de las empresas abonaron los sueldos a los choferes, lo que permitió descomprimir la tensión existente y abrir la puerta a la normalización del servicio.

El elemento central que permitió desactivar la medida de fuerza fue el inicio del pago de los salarios adeudados por parte de varias empresas de transporte. Este avance fue interpretado por el gremio como una señal suficiente para suspender el paro anunciado.

En términos generales, el panorama quedó configurado de la siguiente manera:

Mes de referencia del conflicto: salarios correspondientes a marzo

salarios correspondientes a marzo Medida de fuerza prevista: paro de 72 horas por la UTA

paro de 72 horas por la UTA Situación final: paro suspendido y servicio normalizado

paro suspendido y servicio normalizado Condición determinante: pago de haberes por parte de la mayoría de las empresas

La dinámica de pagos progresivos permitió reconstruir el acuerdo necesario para sostener la continuidad del servicio sin interrupciones.

El caso de El Nene S.R.L

Dentro del conjunto de empresas involucradas, el caso de El Nene S.R.L ocupó un lugar central en la resolución del conflicto. En un primer momento, la firma no había logrado regularizar su situación salarial, lo que la dejaba al margen del funcionamiento normal del sistema.

Sin embargo, en las últimas horas del lunes se produjo un cambio decisivo: El Nene asumió un compromiso de efectivizar lo adeudado, compromiso que fue aceptado por los trabajadores.

Este acuerdo específico se convirtió en un factor determinante para la normalización del servicio, ya que permitió destrabar una de las situaciones más sensibles dentro del conflicto. La aceptación de los choferes fue clave para consolidar la salida negociada.

Servicio normal garantizado para el martes

Como resultado de todo el proceso de negociación, pagos y acuerdos alcanzados, se confirmó que el servicio de transporte urbano de pasajeros funcionará con normalidad este martes, evitando así la paralización total que se había anunciado inicialmente.

De esta manera, el conflicto salarial encuentra una resolución transitoria que permite restablecer la circulación habitual del transporte, al menos en el corto plazo.