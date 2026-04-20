Refuerzan la prevención del dengue: despliegan operativos de control focal

El Ministerio de Salud de la provincia continúa implementando medidas de prevención con el objetivo de evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya. En este marco, se puso en marcha un nuevo cronograma semanal que contempla operativos de control focal y acciones de descacharrado en distintos barrios de la Capital.

Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, en un trabajo articulado con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. Esta coordinación institucional permite ampliar el alcance territorial de las intervenciones y reforzar la prevención en zonas consideradas prioritarias.

El operativo se desarrollará desde el martes 21 hasta el viernes 24 de abril, en el horario de 8 a 12 horas, con presencia de agentes debidamente identificados que recorrerán los domicilios para llevar adelante las acciones correspondientes.

Barrios incluidos en el operativo de control focal

El cronograma contempla intervenciones en una amplia cantidad de sectores urbanos, donde se realizará control focal para detectar y eliminar posibles criaderos del mosquito.

Las acciones se llevarán a cabo en los siguientes barrios:

Antinaco

Asentamiento

Loteo Sindicato Vialidad Provincial , delimitado entre las calles Arturo Froilán, Dr. Teodulfo Barrionuevo, Gobernador Ramón Correa, Av. Misiones y Los Inmigrantes

, delimitado entre las calles La Victoria

San José Obrero

Policial

Libertador II

Viuda de Varela

En paralelo, la Base Nacional de Vectores realizará tareas de control focal en otros sectores específicos de la ciudad, ampliando el despliegue territorial. En este caso, las acciones estarán centradas en los barrios:

Fariñango

Marcos Avellaneda

El control focal consiste en la inspección de los domicilios y espacios circundantes para identificar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito, promoviendo su eliminación o tratamiento.

Descacharrado: eliminación de inservibles

Como parte del mismo esquema preventivo, el cronograma incluye una jornada específica de eliminación de inservibles (descacharrado), una de las medidas más efectivas para reducir la presencia del mosquito.

Esta actividad se llevará a cabo el jueves 23 de abril, también en el horario de 8 a 12 horas, en los barrios Ojo de Agua y 20 Viviendas. El descacharrado implica la recolección y eliminación de objetos en desuso que puedan acumular agua, como recipientes, envases o elementos abandonados, que constituyen potenciales focos de reproducción del Aedes Aegypti.

Participación vecinal y recomendaciones

Desde el Ministerio de Salud se solicitó la colaboración de los vecinos, destacando la importancia de permitir el ingreso de los agentes a los domicilios para garantizar la efectividad de los controles. Los equipos que participan en el operativo estarán debidamente identificados, lo que busca brindar seguridad y transparencia en el desarrollo de las tareas.

La participación comunitaria resulta un componente clave en este tipo de estrategias, ya que el control del mosquito depende en gran medida de la eliminación de criaderos en espacios privados, donde los equipos sanitarios requieren acceso para intervenir de manera directa.

Asimismo, se informó que la planificación del cronograma está sujeta a modificaciones debido a las condiciones climáticas, lo que podría alterar el desarrollo de las actividades previstas.

Un abordaje integral

El despliegue de estos operativos forma parte de una estrategia integral orientada a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti. La combinación de control focal y descacharrado permite abordar tanto la detección como la eliminación de criaderos, reforzando la prevención en el territorio.

La articulación entre organismos provinciales, municipales y nacionales, junto con la participación de la comunidad, configura un esquema de intervención que busca sostener en el tiempo las acciones necesarias para evitar la proliferación del mosquito.

En este contexto, el cronograma semanal no solo organiza las tareas operativas, sino que también establece una dinámica de trabajo continuo en los barrios, con el objetivo de consolidar hábitos de prevención y mantener bajo control los factores que favorecen la reproducción del vector.