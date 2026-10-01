Desde mañana la ciudad se convierte en la capital coral con " Catamarca Da La Nota"

Desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre, la ciudad de Catamarca será escenario del Encuentro Nacional e Internacional de Coros "Catamarca da la nota", una propuesta que llega a su 17° aniversario con una programación que reunirá a destacadas agrupaciones corales, vocales e instrumentales.

Durante tres jornadas, diferentes espacios de la ciudad recibirán conciertos y presentaciones, con una agenda pensada para acercar la música a la comunidad mediante actividades de entrada libre y gratuita.

La programación incluye la participación de agrupaciones locales y de provincias vecinas, además de propuestas que combinan distintas expresiones vocales e instrumentales.

El recorrido comenzará el viernes 2 de octubre con la apertura oficial en el Teatro Girardi, continuará el sábado 3 con conciertos simultáneos en dos sedes y tendrá su cierre el domingo 4 en la Glorieta de Plaza 25 de Mayo.

La apertura oficial será en el Teatro Girardi

La primera jornada tendrá como punto central la Apertura Oficial, prevista para el viernes 2 de octubre a las 20:00, en el Teatro Girardi.

El escenario reunirá a seis propuestas musicales:

Coro de Cámara Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca , dirigido por la Mtra. Marta Acha.

, dirigido por la Mtra. Marta Acha. Coro "Agrupación Rosarito" de La Rioja , dirigido por la Prof. María Cristina Torres.

, dirigido por la Prof. María Cristina Torres. Vocal "Barro Tal Vez" de Andalgalá, Catamarca , dirigido por la Prof. Guadalupe Carrizo.

, dirigido por la Prof. Guadalupe Carrizo. Ensamble "Ars" Ensamble de Musikos , dirigido por la Mtra. Marta Acha.

, dirigido por la Mtra. Marta Acha. Coro "Cantando Ando" , dirigido por la Prof. Martha Morelli.

, dirigido por la Prof. Martha Morelli. Grupo Vocal Pirca, integrado por Hernán Cisneros, Marcelo Guaras, Marcelo Córdoba, Lucas Gómez, Manuel Nieto Ortiz y Osvaldo Hansen.

La apertura permitirá poner en escena parte de la diversidad de agrupaciones que participan del encuentro, con representantes de Catamarca y de la provincia de La Rioja.

El sábado habrá dos conciertos simultáneos

La programación continuará el sábado 3 de octubre, cuando la música se desplegará simultáneamente en dos sedes para que la comunidad pueda acceder a diferentes presentaciones.

La Sede 1 será el Teatro del Sur, Florida 600, donde las actividades comenzarán a las 19:30. Allí se presentarán:

Orquesta Infantil y Juvenil "San Jorge" - Sede Esc. N°199 , dirigida por el Prof. Nicolás Flores González.

, dirigida por el Prof. Nicolás Flores González. Coro Municipal de Tinogasta "Takichunku" , dirigido por la Prof. Daniza Antonella Rasjido.

, dirigido por la Prof. Daniza Antonella Rasjido. Agrupación Vocal "In Crescendo" , dirigida por el Prof. Santiago Benitez.

, dirigida por el Prof. Santiago Benitez. Coro "Catamarca Gospel Choir" , dirigido por la Lic. Natalia Brizuela Cesar.

, dirigido por la Lic. Natalia Brizuela Cesar. Orquesta Infantil y Juvenil Choya - Sede Esc. N°428, dirigida por el Prof. Gonzalo Nieva.

La segunda alternativa del sábado será la Sede 2, ubicada en la Iglesia Corazón de María, República 167, donde el concierto comenzará a las 20:00.

La programación estará integrada por:

Coro Universitario , dirigido por el Prof. Hugo Espíndola.

, dirigido por el Prof. Hugo Espíndola. Coro "Agrupación Rosarito" de La Rioja , dirigido por la Prof. María Cristina Torres.

, dirigido por la Prof. María Cristina Torres. Coro de Mayores Fray Mamerto Esquiú , dirigido por el Prof. Adolfo Olmos.

, dirigido por el Prof. Adolfo Olmos. Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas "Raymi Coral" , dirigido por el Prof. José Flores.

, dirigido por el Prof. José Flores. Coro de la Academia de Canto y Piano Con Brío, dirigido por la Prof. Ana Carolina Rojas.

La simultaneidad de las propuestas permitirá que el encuentro se extienda por distintos puntos de la ciudad durante la segunda jornada.

El cierre será en la Plaza 25 de Mayo

El último día del encuentro será el domingo 4 de octubre, con una actividad prevista para las 11:00 en la Glorieta de Plaza 25 de Mayo. El programa de cierre incluirá la participación de:

Agrupación Conjunto Vocal "Instituto Rubinstein" , dirigida por el Prof. Pablo Olaz.

, dirigida por el Prof. Pablo Olaz. Coro "Agrupación Rosarito" de La Rioja , dirigido por la Prof. María Cristina Torres.

, dirigido por la Prof. María Cristina Torres. Coro Cantus Nova - Coral Litúrgico , dirigido por el Prof. Ariel Escobar.

, dirigido por el Prof. Ariel Escobar. "Alma Folclórica" de Noelia Vergara, de Catamarca.

La jornada final también tendrá momentos institucionales y actividades destinadas al público asistente. Está previsto el acto de entrega de certificados y reconocimientos a directores/as y talleristas, además de sorteos para el público asistente. El cierre musical estará a cargo de "Alma Folclórica" de Noelia Vergara, de Catamarca, completando así tres jornadas de programación vinculadas con la música coral, vocal e instrumental.

También habrá propuestas fuera de los escenarios

La programación de "Catamarca da la nota" no se limitará a los conciertos previstos en teatros y espacios públicos. Después de las presentaciones, el encuentro propone actividades complementarias para continuar la celebración musical. El viernes 2 de octubre a las 23:00 se realizará una Noche de karaoke con Laura Bobadilla.

En tanto, el sábado 3 de octubre se desarrollará una Cena Show con Melodías de Marte y el DJ Angel Sachetti, en Morena Resto Bar, ubicado en República 530. Para esta actividad se informó el número de contacto para reservar mesa: +INFO 383 15-477-5957.

De esta manera, la propuesta extiende sus actividades más allá de los conciertos programados durante las jornadas, incorporando espacios de encuentro y participación alrededor de la música.

Continúa la inscripción a los talleres

Además de la programación artística, continúa la inscripción a los talleres de capacitación, que permanecerá abierta hasta el 2 de octubre inclusive. La inscripción se realiza mediante el formulario dispuesto por la organización:

Formulario de inscripción a los talleres

La capacitación forma parte de las propuestas que acompañan el desarrollo del encuentro y amplían la agenda más allá de las presentaciones musicales.

Una propuesta con respaldo institucional

El Encuentro Nacional e Internacional de Coros "Catamarca da la nota" cuenta con el apoyo de diferentes organismos e instituciones. Entre ellos se encuentran la Municipalidad de Catamarca Capital, a través de la Secretaría de Educación y Cultura y la Dirección General de Cultura, y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Catamarca, mediante la Secretaría de Gestión Cultural.

También cuenta con el auspicio de Capresca y Valdez.

La organización está a cargo de Orange Grupo de Gestión Cultural. El acompañamiento institucional y privado forma parte del marco en el que se desarrolla esta edición del encuentro, que alcanza su 17° aniversario con una programación que reúne agrupaciones de diferentes procedencias y propuestas musicales.