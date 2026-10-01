El Centro de Ingenieros de Catamarca renovó sus autoridades

El Centro de Ingenieros de Catamarca llevó adelante en la jornada de ayer la elección de sus nuevas autoridades, en un acto desarrollado en su sede social de Avenida Galíndez N° 523. La jornada institucional se realizó de manera paralela a la Asamblea Anual Ordinaria, de la que participaron los socios matriculados y vitalicios de la entidad.

Durante la asamblea, uno de los principales puntos abordados fue la consideración de la documentación correspondiente a la gestión de la Comisión Directiva saliente. En ese marco, se sometieron a aprobación el balance y el informe de gestión referido a las acciones desarrolladas durante el período anterior.

Ambos documentos fueron aprobados por mayoría de los presentes, dando paso posteriormente a la instancia electoral y a la oficialización de los resultados por parte de la Junta Electoral.

El proceso permitió así avanzar en la conformación de la nueva estructura institucional del Centro de Ingenieros de Catamarca, que quedó integrada por profesionales de distintas ramas de la ingeniería y por representantes vinculados con áreas específicas de la actividad profesional, social, cultural, tecnológica, gremial, legal y de asistencia técnica.

Roque Miguel Herrera, nuevo presidente

Luego de la oficialización de los resultados, asumieron los nuevos integrantes de la Comisión Directiva. La presidencia quedó a cargo del Ing. Civil Roque Miguel Herrera, quien estará acompañado por un equipo integrado por profesionales de diversas especialidades.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Ing. Civil Roque Miguel Herrera.

Ing. Civil Roque Miguel Herrera. Vicepresidenta: Ing. Agroindustrial María de los Ángeles Molina.

Ing. Agroindustrial María de los Ángeles Molina. Secretario Administrativo: Ing. Electromecánico Héctor Marcelo Bóscolo.

Ing. Electromecánico Héctor Marcelo Bóscolo. Tesorero: Ing. Civil Antonio Miguel Román.

Ing. Civil Antonio Miguel Román. Secretaria de la Actividad Social: Lic. en Gestión Eficiente de la Energía Carolina Aylén Camposano.

Lic. en Gestión Eficiente de la Energía Carolina Aylén Camposano. Secretario de la Actividad Cultural y Tecnológica: Ing. Industrial Pablo Gabriel Barbosa.

Ing. Industrial Pablo Gabriel Barbosa. Secretario de la Actividad Gremial y Legal: Ing. Electrónico Matías Noé Figueroa.

Ing. Electrónico Matías Noé Figueroa. Secretario de Relaciones Públicas, Prensa y Difusión: Ing. Civil Pablo Andrés Bellavilla.

Ing. Civil Pablo Andrés Bellavilla. Secretario de la Actividad de Asistencia Técnica y Profesional: Ing. Civil Sergio Daniel Miranda.

Ing. Civil Sergio Daniel Miranda. Vocal titular: Ing. en Electrónica Carlos Leopoldo Freyre.

Ing. en Electrónica Carlos Leopoldo Freyre. Vocal suplente: Ing. Civil César Abel Rivas Ruzo.

Ing. Civil César Abel Rivas Ruzo. Vocal suplente: Ing. Civil Mónica Melina Moreno.

La composición de la nueva conducción incorpora diferentes perfiles profesionales y distribuye responsabilidades en áreas específicas de la institución, desde la administración y las finanzas hasta las actividades sociales, culturales, tecnológicas, gremiales, legales y de asistencia técnica y profesional.

Nueva Comisión Revisora de Cuentas

Junto con la renovación de la Comisión Directiva, también quedó establecida la nueva Comisión Revisora de Cuentas, integrada por miembros titulares y suplentes.

Como miembros titulares fueron designados el Ing. Civil José Emiliano Villafañez y el Ing. Civil Enzo Luis Morales. En tanto, la nómina de miembros suplentes quedó integrada por el Ing. Electromecánico Pierino Adrián Savio y el Ing. Civil Pedro Miguel González.

De esta manera, la estructura institucional del Centro de Ingenieros quedó acompañada por los órganos correspondientes para el desarrollo de sus funciones de revisión y control, de acuerdo con la conformación definida durante la jornada.

Fiscalización de la Actividad Profesional

Otro de los espacios que renovó su composición fue la Comisión de Fiscalización de la Actividad Profesional, que quedó integrada por profesionales pertenecientes a distintas especialidades.

Los miembros titulares son:

Ing. en Industrias Agrícolas y Alimentarias Ricardo Aníbal Sánchez Brizuela.

Ing. Electricista Electrónico Carlos Alberto Salas.

Ing. Mecánico Alejandro Heberto Bepre.

Mientras que como miembros suplentes fueron designados:

Ing. Civil Pablo Javier Avellaneda.

Ing. Civil Marcelo Pablo Canclini.

Ing. Mecánico Electricista Mario Enrique Marchetti.

La integración de esta comisión completa la nueva estructura surgida de la elección realizada en la sede social de Avenida Galíndez, con representantes de diferentes áreas de la ingeniería.

El mensaje del nuevo presidente

Tras la proclamación de las nuevas autoridades, el flamante presidente de la Comisión Directiva, Ingeniero Roque Miguel Herrera, dirigió unas palabras a los matriculados que participaron de la jornada.

Herrera expresó su agradecimiento a los matriculados por su participación y compromiso con el Centro de Ingenieros, destacando de este modo la importancia de la presencia de los profesionales en la vida institucional de la entidad.

Asimismo, el nuevo titular manifestó su anhelo de continuar trabajando como un gran equipo, planteando una perspectiva de trabajo conjunto para la nueva etapa institucional.

En ese mismo sentido, expresó su intención de mantener las puertas abiertas para todos los profesionales de la ingeniería de la provincia, como parte del horizonte planteado al asumir la conducción del Centro de Ingenieros de Catamarca.

La jornada concluyó así con la proclamación de las nuevas autoridades y la conformación de los distintos órganos institucionales. La renovación alcanza tanto a la Comisión Directiva como a la Comisión Revisora de Cuentas y a la Comisión de Fiscalización de la Actividad Profesional, estableciendo la nueva estructura que tendrá a su cargo la conducción y las distintas áreas de trabajo del Centro de Ingenieros de Catamarca.