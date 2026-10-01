La UNCA avanza en una propuesta de movilidad nacional para estudiantes de residencias

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) avanza en el desarrollo de propuestas de articulación interinstitucional destinadas a fortalecer la movilidad académica nacional y favorecer el intercambio de experiencias entre estudiantes que forman parte de residencias universitarias.

En ese marco, se llevó a cabo una reunión en el Rectorado de la UNCA, donde se abordaron distintas alternativas para generar mecanismos de cooperación entre instituciones y ampliar las posibilidades de intercambio para jóvenes que desarrollan su trayectoria universitaria y residen en espacios destinados al acompañamiento de estudiantes.

El encuentro estuvo encabezado por el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, junto con la secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Viviana Quiroga, y la secretaria Académica, Mgter. Andrea Morales.

La reunión permitió avanzar en el análisis de propuestas orientadas a fortalecer los vínculos entre diferentes comunidades universitarias y a generar futuras instancias de movilidad dentro del ámbito nacional.

Participación de autoridades y referentes institucionales

Además de las autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca, participaron del encuentro representantes vinculados con la residencia universitaria provincial y con programas de intercambio.

Estuvieron presentes el director de la Residencia Universitaria Provincial "Abuelas de Plaza de Mayo", Dr. Alejandro Bambicha; la coordinadora de la Comisión de Seguimiento y Evaluación Académica de la institución, Lic. Luz Pizarro; y el coordinador del Programa de Intercambio de Rotary Club San Fernando, Lic. Ariel Molina.

La participación de estos referentes permitió incorporar distintas perspectivas vinculadas con el acompañamiento de los estudiantes, el seguimiento académico y las posibilidades de intercambio.

En este contexto, el eje de la reunión estuvo puesto en la construcción de propuestas que permitan articular las experiencias de distintas instituciones y residencias universitarias, con la posibilidad de avanzar posteriormente hacia convocatorias concretas de movilidad.

Una posible articulación con la Universidad Nacional de La Plata

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la posibilidad de trabajar de manera articulada con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para implementar futuras convocatorias de movilidad académica nacional destinadas específicamente a estudiantes de las residencias universitarias.

La propuesta contempla la participación de tres espacios institucionales:

La Residencia Universitaria Provincial "Abuelas de Plaza de Mayo" .

. La Residencia Universitaria de la UNCA .

. La Residencia Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata.

El objetivo planteado es favorecer el intercambio académico, cultural y de experiencias entre jóvenes pertenecientes a distintas comunidades universitarias.

La movilidad aparece así vinculada no solamente con la posibilidad de trasladarse entre instituciones, sino también con la generación de espacios en los que los estudiantes puedan compartir experiencias y conocimientos con otros jóvenes que desarrollan sus trayectorias universitarias en contextos diferentes.

La iniciativa se encuentra todavía en una etapa de análisis y desarrollo de propuestas. En este sentido, la reunión permitió avanzar sobre la posibilidad de establecer mecanismos de articulación que puedan dar lugar a futuras convocatorias nacionales.

Intercambio de experiencias entre residencias

La propuesta de movilidad se inscribe dentro de un objetivo más amplio: fortalecer los vínculos entre las residencias universitarias y aprovechar las experiencias desarrolladas en cada una de ellas.

El intercambio planteado involucra dimensiones académicas, culturales y de experiencias, buscando generar una relación entre estudiantes de diferentes comunidades universitarias.

En ese marco, la articulación entre la UNCA y la UNLP permitiría incorporar a los estudiantes de las respectivas residencias en futuras propuestas de movilidad académica nacional.

La participación de la Residencia Universitaria Provincial "Abuelas de Plaza de Mayo" también constituye un componente central de la iniciativa, ya que la propuesta contempla que sus estudiantes formen parte de este esquema junto con quienes residen en las instituciones universitarias de Catamarca y La Plata.

De esta manera, la iniciativa busca generar una estructura de intercambio que vincule a las distintas residencias y permita compartir experiencias entre jóvenes que transitan diferentes espacios de formación universitaria.

Un posible acuerdo con el Ministerio de Gobierno

Durante la reunión también se abordó otra línea de trabajo vinculada directamente con el ámbito provincial. Las autoridades analizaron la posibilidad de avanzar en un acuerdo entre la UNCA y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Catamarca.

El objetivo de este eventual acuerdo sería fortalecer la articulación entre la Residencia Universitaria Provincial "Abuelas de Plaza de Mayo" y la Residencia Universitaria de la UNCA.

La propuesta contempla la creación de un espacio de trabajo conjunto que permita profundizar los vínculos entre ambas instituciones y desarrollar mecanismos de cooperación.

Este acuerdo permitiría, de acuerdo con lo analizado, compartir experiencias, capacidades y estrategias de abordaje frente a problemáticas comunes.

La intención es que esa articulación pueda traducirse en acciones concretas de cooperación y colaboración interinstitucional, generando herramientas compartidas para abordar las situaciones que puedan presentarse en el ámbito de las residencias.

Hacia nuevas oportunidades para los estudiantes

La reunión desarrollada en el Rectorado de la UNCA permitió poner en agenda distintas alternativas para fortalecer la articulación entre instituciones vinculadas con la educación universitaria y las residencias estudiantiles.

La posibilidad de avanzar con la Universidad Nacional de La Plata abre una línea de trabajo orientada a futuras convocatorias de movilidad académica nacional, mientras que el eventual acuerdo con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Catamarca apunta a profundizar la cooperación entre las residencias de la UNCA y la Residencia Universitaria Provincial "Abuelas de Plaza de Mayo".

En ambos casos, el eje está puesto en generar espacios de trabajo conjunto y en aprovechar las capacidades y experiencias de las instituciones involucradas.

La propuesta se encuentra en una etapa de desarrollo, pero plantea como horizonte la construcción de nuevas instancias de intercambio y cooperación para estudiantes de las residencias universitarias. El objetivo es fortalecer los vínculos entre comunidades académicas, compartir experiencias y estrategias frente a problemáticas comunes y promover acciones articuladas entre las instituciones participantes.