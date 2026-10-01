Se vienen cuatro charlas para descubrir todo sobre un libro, desde el manuscrito hasta los lectores

En el marco de la Feria del Libro de Catamarca 2026, el eje denominado "Experiencias de escritura y edición" reunirá cuatro propuestas destinadas a acercar al público a las diferentes etapas que forman parte de la creación, publicación y circulación de un libro.

Las actividades plantean un recorrido que comienza en los primeros pasos de un manuscrito y se extiende hasta su publicación, presentación y encuentro con los lectores. Para ello, las charlas pondrán en diálogo a escritores y editoriales independientes de Catamarca, con el objetivo de compartir experiencias vinculadas tanto con la escritura como con los procesos que permiten transformar una obra en una publicación.

El eje propone, de este modo, abordar preguntas relacionadas con el camino que sigue un texto una vez terminado, el vínculo entre autores y editoriales, las particularidades de la edición independiente y las experiencias concretas de quienes ya atravesaron ese proceso.

Las cuatro actividades se desarrollarán entre el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre, dentro de la programación general de la Feria del Libro de Catamarca 2026.

Del manuscrito a la imprenta

El recorrido comenzará el miércoles 7 de octubre a las 15:30, en el Auditorio 2, con la charla "Del manuscrito a la imprenta: experiencias con editoriales independientes de Catamarca", a cargo de Paula Bustamante.

La propuesta reunirá a dos jóvenes poetas que recientemente publicaron sus primeros poemarios, quienes compartirán sus experiencias relacionadas con la escritura y la publicación de sus obras. El encuentro buscará acercar al público a una etapa que suele quedar detrás del resultado final de un libro: el proceso que comienza una vez que el manuscrito está terminado. En ese marco, se plantearán distintos interrogantes vinculados con el recorrido de una obra.

Entre las preguntas que atravesarán la charla se encuentran:

¿Qué sucede después de terminar un manuscrito?

¿Cómo se establece el vínculo con una editorial?

¿Qué implica publicar de manera independiente?

¿Cómo continúa el recorrido de una obra hasta su presentación y circulación?

La actividad pondrá especial atención en el contexto de una ciudad pequeña, donde las editoriales independientes tienen un papel fundamental. A partir de las experiencias de los jóvenes poetas, la charla permitirá conocer el camino que atraviesa un libro desde su escritura inicial hasta su llegada a los lectores.

Dos voces jóvenes y una literatura sin edad

El jueves 8 de octubre, a las 11, el Auditorio 3 será escenario del conversatorio "Para la literatura no hay edad", protagonizado por Morena Monasterio y Daniela Gervan, de Editorial Catarsis.

Las autoras, de 16 y 17 años, presentarán conjuntamente el segundo y tercer libro de esta editorial independiente. La propuesta tendrá un carácter participativo y buscará mostrar cómo dos voces jóvenes pueden acompañarse, leerse y potenciarse durante sus respectivos procesos creativos.

La actividad no se limitará a la presentación de las obras. También incluirá diálogo con el público y preguntas, generando un espacio de intercambio alrededor de la literatura independiente producida en Catamarca. El eje estará puesto en las experiencias de las propias autoras y en la manera en que sus procesos de creación pueden desarrollarse en diálogo con otras voces. La propuesta parte así de una premisa expresada desde su propio título: "Para la literatura no hay edad".

En ese sentido, el encuentro permitirá conocer las experiencias de Monasterio y Gervan dentro de Editorial Catarsis y acercarse a la producción literaria independiente desde la perspectiva de dos autoras jóvenes.

Escritura, publicación y los temas de una obra

Ese mismo jueves 8 de octubre, a las 17, nuevamente en el Auditorio 3, tendrá lugar la propuesta "Vas a cuidarte sola", con la participación de la escritora y coordinadora de Triángulo Editorial, Lucía Citto.

El encuentro estará centrado en el libro de la autora cordobesa, sus procesos de escritura y los temas que atraviesan la obra. La propuesta combinará la conversación sobre el proceso creativo con la lectura de algunos fragmentos.

A esto se sumará el relato de la propia autora acerca del recorrido de escritura y publicación, permitiendo abordar la experiencia desde la perspectiva de quien atravesó las distintas etapas vinculadas con la construcción y edición de una obra. La actividad se incorpora así al recorrido general del eje "Experiencias de escritura y edición", ampliando la mirada hacia los procesos que acompañan a una obra desde su gestación hasta su publicación.

Historias, procesos creativos y el recorrido posterior a la edición

El último encuentro del eje tendrá lugar el viernes a las 11, en el Auditorio 2, con la participación de Graciela Castillo y César Noriega, autores de Quebracho Editora.

Ambos conversarán sobre la génesis, los procesos creativos y el recorrido posterior a la edición de sus respectivas obras. La actividad permitirá conocer las experiencias detrás de dos publicaciones diferentes.

Por un lado, se abordará "Las aventuras de Pedro Ordiman", obra que reúne los relatos de este personaje picaresco recogidos en El Rodeo. Por otro, se presentará la novela "El último pasajero".

El encuentro permitirá poner en común las experiencias vinculadas con la creación de ambas obras y con el camino que siguieron posteriormente a su edición. De esta manera, la propuesta completa el recorrido planteado por el eje, que busca observar el libro no solamente como resultado final, sino también como producto de una sucesión de decisiones, procesos creativos y experiencias de publicación.