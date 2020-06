Desesperado pedido de una familia a las autoridades de Vivienda y Educación

Fernanda Brenda Escalante habló con LA UNIÓN sobre la situación de angustia que vive por estas horas, tras las amenazas de desalojo de la casa ubicada dentro del predio del anexo de la Escuela “Gobernador José Cubas”, donde vive desde hace casi 10 años junto a sus hijos menores de edad.

“Lamentablemente, no tengo los recursos para poder alquilar un lugar donde vivir con mis hijos. Aquí vivo con mi hermana, que también está sola y tiene dos chicos. No la estamos pasando bien. Hemos recibido amenazas de algunas autoridades de Escuela” manifestó.

En ese marco, la joven madre comentó que mantuvo reuniones con la directora de la Escuela, Irma Fuembuena, quién se mostró más conciliadora e interesada en buscar algún tipo de solución. La joven madre también destacó el predisposición de las autoridades de IPV.

“El ministro de Educación Gordillo (Francisco) y las autoridades de IPV saben sobre mi situación. Se comprometieron a que me iban a ayudar para poder acceder a algún tipo de solución habitacional, pero aún no hay una respuesta concreta, solo está el compromiso. Ahora, estoy desesperada porque recibo permanentemente amenazas que me van desajolar, que me van sacar a las calle con mis hijitos, que son pequeños. La estoy pasando mal, desde hace días que recibo amenazas. Estoy desesperada”, declaró.

Cabe recordar, que esta situación lleva años de reclamo. Escalante expresó su voluntad de dejar el lugar y aseguró que, lamentablemente, no tiene dónde ir con sus pequeños hijos y comentó, además, que en este tiempo oficia de cuidadora del establecimiento, que no cuenta con guardia de seguridad.