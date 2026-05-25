Importante convocatoria en el Pueblo Perdido durante el fin de semana largo

El fin de semana largo dejó un importante movimiento de visitantes en el Pueblo Perdido de la Quebrada, donde turistas provenientes de distintas provincias argentinas y residentes locales participaron de las actividades organizadas en torno a la naturaleza, la historia y la gastronomía regional.

Las visitas guiadas desarrolladas durante las jornadas del sábado y domingo despertaron el interés de personas llegadas desde Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires, además de vecinos de la Capital, quienes eligieron recorrer uno de los espacios arqueológicos y culturales más representativos de la ciudad.

La propuesta permitió a los asistentes adentrarse en la historia de las culturas aborígenes que habitaron la región y conocer de cerca el patrimonio arqueológico de la zona. El recorrido incluyó además actividades vinculadas a la elaboración de recetas tradicionales realizadas con semillas y frutos nativos, combinando así el componente histórico con experiencias gastronómicas y educativas.

El importante flujo de visitantes consolidó al Pueblo Perdido de la Quebrada como uno de los puntos más convocantes durante el feriado patrio, especialmente para quienes buscaron actividades al aire libre y propuestas vinculadas con la identidad cultural local.

Talleres gastronómicos y sabores nativos

Uno de los principales atractivos del fin de semana fue el Taller Gastronómico organizado por La Torradería, que se llevó adelante durante las tardes del sábado y domingo. La actividad ofreció a los participantes la posibilidad de aprender a preparar ponche de quinoa y galletitas de algarroba, dos elaboraciones vinculadas con ingredientes regionales y sabores autóctonos.

La convocatoria tuvo una importante respuesta del público y logró completar el cupo disponible durante ambas jornadas. Según explicó Marisol Dufour, responsable de la propuesta, la experiencia resultó altamente positiva para quienes participaron.

"Fue un éxito, todos se fueron contentos, además se llevaron la receta y compartimos una merienda para degustar lo que habían preparado", comentó. La iniciativa combinó aprendizaje, intercambio y degustación, generando un espacio de encuentro en torno a la cocina regional y al aprovechamiento de productos naturales característicos de la zona.

Recorridos arqueológicos y experiencias guiadas

Además de las actividades gastronómicas, el lugar recibió contingentes que arribaron mediante el Bus Turístico y también a un grupo participante del Encuentro de Cultura Cooperativa realizado en la ciudad.

Los visitantes realizaron el recorrido por el Centro de Interpretación y posteriormente concretaron el ascenso al sitio arqueológico donde habitó la comunidad de la Cultura La Aguada en el siglo III después de Cristo. El circuito permitió conocer detalles históricos y culturales vinculados con las poblaciones originarias que habitaron el territorio, en una experiencia que integró paisaje, patrimonio arqueológico y memoria ancestral.

Desde la organización destacaron que más de cien personas eligieron vivir una propuesta centrada en la naturaleza, la historia y los sabores regionales, en una combinación que logró captar el interés tanto de turistas como de residentes locales.

Un espacio que combina turismo y patrimonio

El Pueblo Perdido de la Quebrada se encuentra ubicado sobre la Ruta Provincial N° 4, kilómetro 4 y medio, y ofrece visitas guiadas todos los días de la semana en distintos horarios.

Los recorridos se realizan de lunes a domingos en los siguientes turnos:

09:00 horas

10:00 horas

11:00 horas

16:00 horas

17:00 horas

18:00 horas

En paralelo, la tienda de sabores nativos La Torradería funciona de viernes a domingos, en horario de 09:00 a 12:30 y de 16:00 a 19:00 horas. Las consultas y reservas pueden efectuarse a través de los teléfonos:

3834 40 4192

3834 28 0212

Asimismo, toda la información relacionada con las propuestas impulsadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital se encuentra disponible en la página web oficial sfvc.tur.ar y en las redes sociales oficiales SFVC Turismo.