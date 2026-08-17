Después del 17 de agosto: cuándo será el próximo feriado y cuántos fines de semana largos quedan

El feriado nacional del lunes 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, marcará el inicio de un período de varias semanas sin nuevos feriados nacionales en el calendario argentino.

Después de esa jornada habrá que esperar hasta octubre para encontrar el próximo descanso nacional. En particular, septiembre de 2026 no contará con feriados de alcance nacional, por lo que será un mes completo sin jornadas festivas nacionales.

La espera será, de esta manera, considerable. El siguiente feriado llegará recién el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al ubicarse en el comienzo de la semana, esa fecha permitirá conformar automáticamente un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Este feriado será además el primero de los cuatro feriados nacionales que quedarán en el calendario argentino después del 17 de agosto.

El próximo feriado será el lunes 12 de octubre

El 12 de octubre será la primera fecha marcada en el calendario después del período sin feriados que comenzará luego del 17 de agosto.

La conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural tendrá lugar un lunes, una disposición que permitirá unir la jornada festiva con el sábado y el domingo inmediatamente anteriores. Así, quienes puedan organizar actividades durante esos días tendrán un descanso de tres jornadas consecutivas, entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre.

Antes de esa fecha no habrá otros feriados nacionales. El calendario de septiembre no contempla jornadas festivas de alcance nacional, por lo que el próximo fin de semana largo deberá esperar hasta octubre.

Los cuatro feriados que quedan hasta fin de año

Una vez superado el feriado del 17 de agosto, el calendario argentino todavía contempla cuatro feriados nacionales antes de finalizar 2026. Las fechas se distribuyen entre octubre, noviembre y diciembre.

El detalle es el siguiente:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Permitirá un fin de semana largo de tres días.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Permitirá un fin de semana largo de tres días. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre. También permitirá un fin de semana largo.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre. También permitirá un fin de semana largo. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad. Al caer viernes, dará lugar al último fin de semana largo de 2026.

El calendario concentra así sus próximas jornadas de descanso en los últimos meses del año. Después de la pausa de septiembre, octubre recuperará los fines de semana largos, noviembre ofrecerá otro descanso de tres días y diciembre concentrará dos fechas relevantes, además de un día no laborable con fines turísticos.

Diciembre tendrá el descanso más extenso

Entre las fechas que quedan en el calendario, diciembre presenta una particularidad. El martes 8 de diciembre, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, estará acompañado por el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos.

Esta combinación permitirá conformar un fin de semana extralargo de cuatro días para quienes puedan acceder al descanso correspondiente. El período se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, generando una pausa de cuatro jornadas consecutivas.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre un feriado nacional y un día no laborable. Mientras el feriado nacional establece una jornada con alcance general, en los días no laborables la decisión de otorgar o no la jornada de descanso depende del empleador en el sector privado.

Por lo tanto, el fin de semana extralargo de diciembre será una posibilidad para quienes puedan disponer efectivamente del lunes 7 como jornada de descanso.

El último fin de semana largo será en Navidad

El calendario de 2026 tendrá todavía una última oportunidad de descanso prolongado durante diciembre. El viernes 25 de diciembre se celebrará Navidad. Al caer viernes, el feriado permitirá extender el descanso durante el fin de semana inmediatamente posterior, hasta el domingo 27 de diciembre.

De esta manera, Navidad dará lugar al último fin de semana largo del año, con tres jornadas consecutivas entre el viernes 25 y el domingo 27.

El cierre del calendario festivo estará marcado así por una fecha tradicional que, al ubicarse un viernes, permitirá enlazar el feriado con el sábado y el domingo.