Alerta amarilla por vientos intensos: Catamarca y otras cinco provincias, bajo advertencia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla ante la presencia de distintos fenómenos meteorológicos que afectarán a varias provincias argentinas. La advertencia contempla tormentas en Entre Ríos y un escenario de vientos intensos en seis provincias, entre ellas Catamarca.

Las provincias alcanzadas por la advertencia por viento son San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En las áreas cordilleranas de estas jurisdicciones se prevén vientos del sector oeste con velocidades que podrían ubicarse entre los 60 y 80 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 130 km/h.

El fenómeno requiere especial atención en los sectores indicados por el organismo meteorológico debido a la intensidad que podrían adquirir las ráfagas.

En paralelo, Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. Allí se prevén lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, con la posibilidad de que se registren importantes acumulados de agua en períodos breves.

Tormentas en Entre Ríos

Para Entre Ríos, el informe del Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones de inestabilidad con lluvias y tormentas intermitentes, que podrían presentar variada intensidad y, en algunos casos, adquirir características fuertes. Entre los fenómenos asociados a esta situación se encuentra la posibilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, además de ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

El organismo estimó valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 milímetros, aunque advirtió que esos registros podrían ser superados en algunas áreas.

La combinación de lluvias intensas en períodos reducidos, actividad eléctrica, ráfagas y la posibilidad de granizo localizado llevó al SMN a emitir una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

Vientos de hasta 130 km/h en la zona cordillerana

El segundo fenómeno contemplado en las advertencias corresponde a los vientos intensos en sectores cordilleranos. Según el informe, la zona cordillerana experimentará vientos del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre 60 y 80 km/h. Sin embargo, las condiciones podrían generar ráfagas mucho más intensas, con picos que alcanzarían los 130 km/h.

La advertencia alcanza a San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, aunque dentro de cada provincia la afectación se concentra en las áreas indicadas por el organismo meteorológico.

Qué zonas de Catamarca están bajo alerta

En el caso de Catamarca, el impacto del fenómeno se concentrará en la puna de Tinogasta, puna de Antofagasta de la Sierra, puna de Belén y puna de Santa María. En estas zonas, particularmente en los sectores cordilleranos, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 km/h.

La advertencia meteorológica establece así un escenario de especial atención para las áreas señaladas, donde la intensidad del viento puede incrementarse considerablemente respecto de las velocidades sostenidas previstas.

Las recomendaciones ante las tormentas

Frente a la alerta por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar salir de casa mientras se desarrollen las condiciones adversas. También se aconsejó no sacar la basura y realizar tareas preventivas como limpiar desagües y sumideros para favorecer el escurrimiento del agua.

Otra de las recomendaciones consiste en desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda. Además, se indicó cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

El organismo también pidió retirar o asegurar objetos que pudieran ser arrastrados por el viento, especialmente aquellos ubicados en espacios expuestos.

Para quienes se encuentren al aire libre cuando comiencen las tormentas, la recomendación es buscar refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.