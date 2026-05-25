Después del 25 de Mayo: cuándo será el próximo fin de semana largo en la Argentina

El lunes 25 de mayo se conmemora la Revolución de Mayo de 1810, una de las fechas patrias más importantes de la Argentina y una jornada inamovible dentro del calendario oficial de feriados nacionales. La efeméride genera un fin de semana largo de tres días, utilizado por miles de personas para descansar, realizar escapadas o participar de distintas celebraciones vinculadas a la identidad nacional.

Con el cierre de este descanso extendido, el calendario argentino todavía conserva varias fechas con feriados y fines de semana largos distribuidos a lo largo del año. El próximo llegará en junio y estará nuevamente relacionado con acontecimientos históricos y figuras centrales de la independencia argentina.

Las celebraciones patrias de junio suelen estar atravesadas por expresiones tradicionales, actos oficiales, bailes populares y la preparación de comidas típicas, entre ellas el locro, uno de los platos emblemáticos de las fechas nacionales.

El próximo feriado nacional será en junio

Luego del feriado del 25 de Mayo, el siguiente descanso nacional llegará con la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La fecha oficial corresponde al 17 de junio, aunque al tratarse de un feriado trasladable, este año será movido al lunes 15 de junio, configurando un nuevo fin de semana largo de tres días.

De esta manera, el descanso abarcará desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio, convirtiéndose en la próxima oportunidad de pausa extendida dentro del calendario nacional.

La efeméride fue establecida como feriado nacional en 2016 y tiene como objetivo rendir homenaje a Martín Miguel de Güemes, uno de los próceres fundamentales de la independencia argentina y figura clave en la defensa del territorio nacional durante las guerras emancipadoras.

Quién fue Martín Miguel de Güemes

Martín Miguel de Güemes fue un militar y héroe de la liberación nacional que luchó en el norte del país. Nació en Salta el 8 de febrero de 1785 y realizó sus estudios en esa misma ciudad. Según se detalla en la información oficial, su educación superior continuó en su casa junto a sus hermanos, mediante educadores contratados por su padre.

A comienzos de 1799 se incorporó como cadete de la séptima Compañía del III Batallón del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, que tenía asiento en la Ciudad de Salta. Su actuación se desarrolló tanto en la Guerra de la Independencia como en las Guerras Civiles. Además, fue gobernador de Salta durante seis años y encabezó la denominada Guerra Gaucha, una estrategia de resistencia que permitió defender el norte argentino frente a las invasiones realistas.

Su papel fue considerado fundamental debido a que, según se destaca, sin su resistencia no hubiera sido posible defender el norte del país tras tres derrotas militares previas, ni habrían podido concretarse las campañas lideradas posteriormente por José de San Martín. Bajo su mando, Salta, Jujuy y sus territorios rurales resistieron los ataques realistas sin recibir ayuda exterior, sosteniendo la defensa de gran parte del territorio argentino.

El 20 de junio y el homenaje a Manuel Belgrano

Junio tendrá además otro feriado nacional importante. El 20 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y también se celebra el Día de la Bandera en honor a su creador.

Belgrano falleció el 20 de junio de 1820, aunque la fecha fue establecida oficialmente como feriado nacional recién el 8 de junio de 1938, mediante la ley 12.361. La bandera argentina había sido creada años antes, el 27 de febrero de 1812, durante las batallas por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En aquel contexto, las tropas dirigidas por Manuel Belgrano comenzaron a utilizar una escarapela azul-celeste y blanca para diferenciarse del color rojo utilizado por el ejército realista.

La bandera fue izada por primera vez en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, lugar donde actualmente se encuentra el Monumento a la Bandera, considerado el principal centro de las celebraciones vinculadas a esta fecha.

Los fines de semana largos que quedan en 2026

El calendario nacional todavía conserva varios fines de semana largos para lo que resta del año. Entre las fechas previstas se encuentran:

Junio: del sábado 13 al lunes 15.

del sábado 13 al lunes 15. Julio: del jueves 9 al domingo 12.

del jueves 9 al domingo 12. Agosto: del sábado 15 al lunes 17.

del sábado 15 al lunes 17. Octubre: del sábado 10 al lunes 12.

del sábado 10 al lunes 12. Noviembre: del sábado 21 al lunes 23.

del sábado 21 al lunes 23. Diciembre: del sábado 5 al martes 8 y del viernes 25 al domingo 27.

De esta manera, tras el feriado del 25 de Mayo, el calendario argentino continuará ofreciendo distintas oportunidades de descanso vinculadas a conmemoraciones históricas y patrias que mantienen viva la tradición y la memoria de figuras fundamentales de la historia nacional.