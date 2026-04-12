Detectaron brotes por primera vez en Argentina de una enfermedad que causa la muerte en el ganado ovino

La sanidad animal argentina registró un hecho inédito con la detección por primera vez de brotes de scrapie clásico en ejemplares reproductores ovinos pertenecientes a establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos. La confirmación fue comunicada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), luego de obtener resultados positivos tras la muerte natural de tres animales, que no habían presentado sintomatología asociada.

Los ovinos involucrados habían sido importados desde Paraguay en 2021 y 2022, en cumplimiento de los requisitos sanitarios vigentes y bajo el correspondiente Certificado Veterinario Internacional, además de haber superado los controles postingreso exigidos.

Según se informó, los animales estaban inscriptos en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados, en el marco de la Resolución N° 733/2019, y desde su ingreso al país habían cumplido con las inspecciones clínicas anuales realizadas por veterinarios oficiales del SENASA, sin que se registraran novedades sanitarias ni signos clínicos.

Cómo se detectó la enfermedad

La detección se produjo en el marco de la vigilancia activa que lleva adelante el organismo sanitario. El primer hallazgo surgió a través de una prueba de tamizaje ELISA, utilizada como método inicial de screening.

Con el objetivo de respetar los tiempos diagnósticos establecidos por protocolo, las muestras fueron enviadas posteriormente a un laboratorio de referencia en España, donde la técnica Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, una enfermedad que hasta ahora se encontraba ausente en la Argentina.

El procedimiento técnico incluyó:

Prueba de tamizaje ELISA

Remisión de muestras a España

Confirmación mediante Western Blot

Reconfirmación en un segundo análisis

La confirmación del segundo análisis consolidó el diagnóstico y obligó a profundizar las medidas sanitarias.

Restricción de movimientos

Tras el primer resultado positivo, el SENASA incorporó a los establecimientos afectados a un programa oficial de control y seguimiento. Este esquema contempla una serie de acciones destinadas a evitar la diseminación de la enfermedad.

Entre las medidas implementadas se destacan:

Restricción de movimientos en las unidades productivas afectadas

Vigilancia intensificada

Aplicación de medidas sanitarias de contención

Seguimiento epidemiológico permanente

Todas estas acciones continúan en curso luego de la reconfirmación del segundo análisis, en línea con los procedimientos previstos para este tipo de eventos sanitarios.

En paralelo, y conforme a los protocolos internacionales, la detección fue notificada oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay, con el que se acordó profundizar la investigación epidemiológica.

Impacto comercial y adecuación de exportaciones

El cambio en la condición sanitaria del país obligó al SENASA a avanzar en la adecuación de los certificados de exportación, con el objetivo de garantizar la continuidad de los mercados internacionales y evitar disrupciones en los envíos.

Para ello, el organismo tomará en cuenta las recomendaciones internacionales de la OMSA aplicables a mercancías de origen ovino y caprino procedentes de socios comerciales con una condición diferente a la de país libre.

Argentina manifestará su intención de continuar exportando productos considerados seguros, entre ellos:

Embriones

Cueros y pieles

Gelatina

Colágeno

Sebo y derivados

Lana

Fibra ovina

En el caso de la carne ovina y caprina, también se la considera segura, siempre que se realice previamente el retiro de los tejidos de riesgo, conforme a los estándares sanitarios internacionales.

Para otros productos, el esquema prevé medidas de mitigación específicas, especialmente en:

Ovinos y caprinos en pie

Harinas proteicas

Lácteos de estas especies

Qué es el scrapie y cuáles son sus síntomas

El scrapie, también conocido como tembladera o prúrigo lumbar, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos.

Está incluida dentro de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y es causada por priones, proteínas anormales que inducen la transformación de proteínas normales del sistema nervioso central.

Su transmisión es vertical, principalmente durante el parto, y presenta signos clínicos característicos como:

Prurito intenso

Ataxia

Temblores

Pérdida de peso

Aislamiento

Cambios de comportamiento

Un punto central destacado por el organismo es que no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgo para la salud pública, ni por contacto con animales infectados ni por consumo de productos de origen animal. Además, no afecta a bovinos ni se transmite por carne o leche bovina.

Notificación obligatoria

Al tratarse de una enfermedad de notificación obligatoria, el SENASA remarcó la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier síntoma compatible.

Los canales habilitados para la notificación incluyen:

Oficinas del SENASA

WhatsApp: (11) 5700 5704

Correo: [email protected]

Formulario "Avisá al SENASA" en el sitio web oficial

La detección marca un punto de inflexión en la vigilancia sanitaria argentina, con implicancias directas tanto en el control epidemiológico interno como en la preservación de la cadena exportadora ovina y caprina.