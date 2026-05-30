Protección Civil brindó una capacitación integral sobre gestión de riesgos en el Concejo Deliberante de la Capital

La Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, llevó adelante una jornada de capacitación integral destinada al personal del Concejo Deliberante de la Capital.

La actividad estuvo encabezada por el director del organismo, Walter Zárate, junto al equipo técnico del área, y tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y herramientas de actuación ante distintas situaciones de emergencia dentro del ámbito laboral.

Durante el encuentro se abordaron contenidos vinculados a protocolos de evacuación ante sismos e incendios, reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios, maniobra de Heimlich y uso de extintores ante incendios estructurales, además de recomendaciones orientadas a la prevención y organización institucional frente a eventos adversos.

Asimismo, se trabajó sobre la importancia de conocer las condiciones de seguridad de cada edificio, las vías de evacuación, la ubicación de luces de emergencia y la necesidad de contar con planes de contingencia actualizados para actuar de manera ordenada y segura ante una emergencia.

En relación con la prevención sísmica, el equipo de Protección Civil brindó recomendaciones sobre cómo actuar durante un movimiento telúrico, remarcando la importancia de mantener la calma y adoptar medidas de resguardo adecuadas hasta que finalice el evento para luego evacuar de forma segura.

Desde el organismo señalaron que estas capacitaciones forman parte de las acciones preventivas y de concientización que se desarrollan de manera permanente en distintos organismos e instituciones de la provincia, promoviendo una cultura de prevención y respuesta ante emergencias.