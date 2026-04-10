Devotos de Esquiú peregrinarán a Catamarca por los 200 años del natalicio

Impulsada por la devoción al Beato Fray Mamerto Esquiú y en el marco de los 200 años de su nacimiento, la comunidad de la

Parroquia San Francisco Solano de Santiago del Estero

se dispone a vivir una peregrinación profundamente espiritual hacia Catamarca, en una experiencia que combina fe, memoria y vida comunitaria.

La iniciativa comenzó a gestarse en 2025, cuando Fray Marcos Porta se desempeñaba como párroco de la comunidad santiagueña. Aunque hoy acompaña la propuesta desde Catamarca, su impulso inicial sigue presente en la organización de una peregrinación que la comunidad continúa preparando junto al nuevo párroco, Fray Eduardo Zatti.

La motivación central del viaje está puesta en vivir una experiencia espiritual personal y comunitaria, sostenida por la devoción, el afecto al padre y Beato Esquiú, y por la necesidad de ponerse en marcha como comunidad en torno a una figura que sigue convocando fe y pertenencia.

La peregrinación como experiencia interior

El espíritu de esta propuesta trasciende el simple traslado físico. La comunidad entiende que peregrinar no siempre comienza con respuestas claras, sino que muchas veces es el propio recorrido el que permite descubrir las motivaciones más profundas.

En esa dinámica, el camino se transforma en un espacio para reconocer:

Lo que se agradece

Aquello que se desea reconciliar

La gracia que se espera para uno mismo o para otros

Las intenciones personales y comunitarias

La peregrinación se presenta así como un proceso donde el corazón encuentra su propio ritmo, y donde el sentido espiritual se vuelve más nítido a medida que cada paso avanza.

En una época atravesada por la rapidez, esta experiencia propone otro tiempo y otra lógica: la de los procesos, la paciencia y la fidelidad. Se trata de una forma concreta de afirmar que la vida espiritual se construye en trayectos, a veces lentos, sostenidos por la fe y visitados por el Espíritu.

Los lugares de Esquiú y la memoria viva del Beato

Durante los días de peregrinación, los participantes recorrerán sitios profundamente vinculados con la vida y la misión del Beato Fray Mamerto Esquiú, fortaleciendo el lazo entre la devoción y la historia.

Uno de los puntos centrales será la visita a Piedra Blanca, donde se encuentran la Casa Natal del Beato y otros lugares históricos que marcaron su recorrido humano y religioso. También está previsto un recorrido por la Iglesia y el convento franciscano, con especial atención a la celda donde vivió el Beato y un momento de veneración de sus reliquias, en una de las instancias de mayor recogimiento espiritual de la propuesta.

A ello se sumará la visita a la Gruta y el Camarín de la Virgen del Valle, donde la comunidad participará de misas y celebraciones litúrgicas, integrando la devoción mariana al itinerario mamertino.

Formación, fraternidad y vida compartida

La peregrinación no estará centrada únicamente en los espacios de oración y visita histórica. El programa incluye también instancias de formación y encuentro fraterno, pensadas para profundizar el conocimiento sobre la figura de Esquiú y consolidar la experiencia comunitaria.

Entre las actividades destacadas figura una conferencia sobre la vida del Beato, que estará a cargo de Fray Pablo Reartes OFM, aportando una mirada formativa sobre la dimensión espiritual, histórica y pastoral de su legado.

Además, se contemplan momentos de esparcimiento y vida fraterna, entendidos como parte fundamental de la experiencia, en la que la convivencia, el diálogo y el compartir cotidiano fortalecen el sentido de comunidad.

Cronograma y detalles de la salida

La salida de la peregrinación está prevista para el sábado 9 de mayo desde el Colegio San Francisco. El grupo se hospedará en la Casa de Retiro Franciscana El Tala, con cupos limitados, lo que refuerza el carácter organizado y comunitario de la propuesta.

Entre los principales puntos del itinerario figuran:

Visitas a Piedra Blanca y Casa Natal

Recorrido por Iglesia y convento franciscano

Celda y reliquias del Beato

Gruta y Camarín de la Virgen del Valle

Misas y celebraciones

Conferencia de Fray Pablo Reartes OFM

Espacios de fraternidad y esparcimiento

Una comunidad que camina unida

La peregrinación de la comunidad santiagueña hacia Catamarca sintetiza el espíritu de este tiempo jubilar por los 200 años del nacimiento del Beato Fray Mamerto Esquiú: una Iglesia que se pone en camino, camina unida y encuentra en la fe un motivo para reencontrarse con su historia y con su presente.

Desde Santiago del Estero hasta Catamarca, el trayecto se vuelve así una expresión concreta de comunidad, devoción y memoria viva, donde cada paso busca renovar el vínculo con la figura del Beato y fortalecer la experiencia compartida de la fe.