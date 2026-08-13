Día Internacional del Zurdo: qué porcentaje de la población escribe con la izquierda

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una jornada destinada a dar visibilidad a una población que, pese a representar una parte significativa de la sociedad, todavía debe adaptarse a numerosos elementos de la vida cotidiana diseñados principalmente para personas diestras.

La fecha fue creada en 1976 en Inglaterra por el Left-Handers Club, una organización dedicada a defender los derechos y dar voz a las personas zurdas. Su objetivo está relacionado con la necesidad de exponer las barreras que pueden encontrar quienes tienen en las extremidades izquierdas sus principales herramientas de desenvolvimiento.

La problemática alcanza distintos ámbitos de la vida cotidiana y adquiere especial relevancia durante la infancia y la etapa escolar. En ese sentido, el Left-Handers Club fue refundado en 1990, cuando impulsó una campaña destinada a conseguir que se fabricaran más productos aptos para personas zurdas y a generar conciencia sobre los problemas específicos que enfrenta este grupo, particularmente los niños en edad escolar.

La organización también cuenta con un boletín informativo en el que aborda diferentes cuestiones relacionadas con la zurdera. Entre sus contenidos se encuentran las últimas investigaciones sobre el tema, encuestas propias, información actualizada sobre productos, explicaciones vinculadas con artículos para zurdos, descuentos y ofertas para sus miembros, además de un apartado dedicado a las adaptaciones que deben realizar las personas zurdas para desenvolverse en un mundo diseñado para diestros.

¿Cuántas personas zurdas hay en el mundo?

Determinar cuántas personas zurdas existen a nivel mundial no ha sido una tarea sencilla. Durante años se intentó establecer una proporción aproximada, pero las estadísticas disponibles presentaron diferencias considerables.

Históricamente, las estimaciones sugirieron porcentajes que iban del 3% al 15% de la población mundial. Esta amplitud estuvo vinculada, entre otros factores, con las características de las muestras utilizadas en las distintas investigaciones.

Uno de los principales problemas para establecer una cifra precisa fue precisamente la selección de las personas estudiadas. En numerosos casos se trabajó con muestras muy pequeñas, donde el azar podía favorecer la presencia de personas zurdas o diestras y alterar los resultados.

También hubo investigaciones realizadas en lugares específicos donde podía existir una mayor o menor presencia de personas zurdas. A esto se sumó otro elemento: determinadas sociedades o comunidades podían considerar la zurdera como un tabú, lo que llevaba a que algunas personas buscaran ocultarla.

Estas circunstancias hicieron que durante mucho tiempo resultara difícil establecer una cifra global que permitiera dimensionar con mayor precisión la cantidad de personas zurdas.

El metaanálisis que reunió millones de casos

Una referencia de mayor alcance apareció en 2020, cuando un grupo de universidades realizó el metaanálisis más grande desarrollado hasta ese momento sobre las personas zurdas.

En la investigación participaron la Universidad de Oxford, la Universidad de Bristol, la Universidad Ruhr de Bochum, en Alemania, y la Universidad de St. Andrews, en Escocia. El trabajo estuvo dirigido por la científica griega Marietta Papadatou-Pastou, de la Universidad Nacional y Capodistria de Atenas.

La dimensión de la investigación permitió ampliar considerablemente la cantidad de información analizada. A diferencia de un estudio basado en una única muestra, un metaanálisis revisa investigaciones anteriores y evalúa de manera conjunta los resultados obtenidos.

En este caso, el trabajo tomó 262 estudios conjuntos de datos correspondientes a 200 estudios publicados, que reunieron información sobre más de 2,3 millones de personas zurdas.

Ese volumen de información permitió establecer una estimación más amplia sobre la proporción de zurdos en la población mundial.

Una estimación de entre 9,3% y 18,1%

De acuerdo con los resultados del metaanálisis de 2020, los estudios analizados indicaron que la población mundial de personas zurdas se ubicaba entre el 9,3% y el 18,1%.

Dentro de ese rango, la estimación más generalizada quedó establecida en 10,6%. La cifra permite dimensionar el fenómeno a escala global. Si se considera que en 2020 la población mundial era calculada en alrededor de 7.800 millones de personas, el 10,6% representaría aproximadamente 826,8 millones de personas zurdas.

Los principales datos de la investigación pueden resumirse de la siguiente manera:

9,3% a 18,1%: rango de población zurda indicado por los estudios analizados.

rango de población zurda indicado por los estudios analizados. 10,6%: estimación generalizada de personas zurdas.

estimación generalizada de personas zurdas. Más de 2,3 millones: personas incluidas en los estudios analizados.

personas incluidas en los estudios analizados. 200: estudios publicados considerados.

estudios publicados considerados. 262: estudios conjuntos de datos evaluados.

estudios conjuntos de datos evaluados. 826,8 millones: estimación de personas zurdas sobre una población mundial de 7.800 millones en 2020.

Más que una cuestión estadística

El Día Internacional del Zurdo no se limita a establecer cuántas personas utilizan principalmente la mano izquierda. La fecha también pone el foco en las barreras que enfrenta una población que debe desenvolverse en entornos concebidos mayoritariamente para diestros.

El trabajo desarrollado por el Left-Handers Club desde 1976, y especialmente la campaña impulsada tras su refundación en 1990, apunta precisamente a generar conciencia sobre esa situación y promover la fabricación de productos que contemplen las necesidades de las personas zurdas.

La cuestión adquiere particular importancia en la etapa escolar, uno de los ámbitos señalados específicamente por la organización. Allí, la adaptación a herramientas y elementos pensados para diestros puede convertirse en una experiencia cotidiana para los niños zurdos.

La existencia de un boletín dedicado a investigaciones, productos, encuestas y adaptaciones refleja además que la problemática abarca diferentes aspectos de la vida diaria.