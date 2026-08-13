La Capital presentó sus principales líneas de trabajo en inclusión e innovación educativa

La administradora de Planeamiento e Innovación Educativa de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, Patricia Eliana Lobo, presentó las principales líneas de trabajo que lleva adelante el área municipal, con especial énfasis en dos ejes: el fortalecimiento de la educación inclusiva y el desarrollo de nuevas propuestas pedagógicas destinadas al nivel secundario.

Durante la presentación, la funcionaria remarcó que las iniciativas no constituyen acciones aisladas, sino que forman parte de una planificación estratégica vinculada con prioridades de política pública. El objetivo planteado es afianzar las trayectorias escolares, ampliar oportunidades y generar experiencias de aprendizaje que respondan a los desafíos contemporáneos.

En ese marco, las propuestas también apuntan a consolidar los perfiles de egreso mediante proyectos interdisciplinarios e intercambios institucionales, articulando diferentes espacios y actores vinculados con la educación.

La perspectiva planteada por el área municipal busca, de esta manera, integrar inclusión e innovación dentro de una misma estrategia de fortalecimiento del sistema educativo.

Educación inclusiva

Uno de los principales ejes abordados por Lobo estuvo relacionado con el fortalecimiento de la educación inclusiva, en el marco del Día de la Inclusión Educativa, conmemorado el pasado 8 de agosto.

En este punto, la funcionaria destacó el trabajo que desarrolla el Programa de Fortalecimiento para la Educación Inclusiva, que funciona mediante Equipos de Apoyo Especializado y maestras de apoyo a la inclusión (MAI) en todos los niveles del Sistema Educativo Municipal (SEM).

Uno de los aspectos destacados de esta política es la incorporación de cerca de 50 docentes de apoyo, destinados a acompañar a aquellos estudiantes cuyas familias no cuentan con los recursos necesarios para afrontar dicha prestación.

La incorporación de estos docentes se presenta como parte de las acciones orientadas a ampliar las posibilidades de acompañamiento dentro del sistema municipal y favorecer las trayectorias educativas de los estudiantes.

La estrategia pone el foco, además, en las condiciones necesarias para garantizar una educación inclusiva, atendiendo a las necesidades de los alumnos y acompañando a las familias que no disponen de recursos para acceder por sus propios medios a este tipo de prestación.

Una Semana de la Inclusión con actividades en las escuelas

Las acciones vinculadas con la inclusión también tienen una dimensión de sensibilización dentro de las escuelas municipales. En el marco de la Semana de la Inclusión, los establecimientos educativos se encuentran desarrollando una amplia agenda que propone diferentes experiencias destinadas a reflexionar sobre la diversidad y las barreras que pueden presentarse en los espacios educativos.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Talleres de cine debate.

Jornadas deportivas.

Circuito de la Empatía.

"Veo con mis manos".

"Comunicación sin Sonidos".

Las propuestas fueron pensadas para derribar barreras y revalorizar la diversidad, incorporando experiencias que permitan abordar la inclusión desde diferentes perspectivas.

La agenda se desarrolla en las escuelas municipales como parte de las acciones impulsadas durante la Semana de la Inclusión y complementa el trabajo permanente del Programa de Fortalecimiento para la Educación Inclusiva.

Capacitación docente sobre escuelas inclusivas

Dentro de las próximas actividades, Patricia Lobo anunció una jornada de capacitación que estará a cargo de la especialista María José Borsani. La propuesta se denomina "Escuelas Inclusivas: una construcción posible. Herramientas para la práctica" y se realizará el próximo 20 de agosto, de 8 a 18 horas, en el Predio Ferial Catamarca.

La instancia de formación abordará diferentes contenidos vinculados con las herramientas necesarias para avanzar en prácticas educativas inclusivas. Entre los temas previstos se encuentran el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la diversificación curricular y los ajustes razonables.

La capacitación combinará una conferencia dialógica con un taller situado y estará abierta a toda la comunidad docente municipal y provincial. De esta manera, la formación se incorpora como otro componente de la estrategia presentada por el área de Planeamiento e Innovación Educativa, con una propuesta dirigida a docentes de distintos ámbitos del sistema educativo.

Innovación pedagógica para el nivel secundario

El segundo gran eje presentado por Lobo está vinculado con la innovación pedagógica en el nivel secundario. En este ámbito, la funcionaria detalló el lanzamiento del Proyecto Pedagógico Interdisciplinario Modelo de Asamblea General de Naciones Unidas, una propuesta que se desarrolla de manera articulada con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), la carrera de Relaciones Internacionales y la organización Catamarca Global.

El proyecto propone que los estudiantes asuman roles diplomáticos y, desde esa posición, investiguen, argumenten y debatan sobre problemáticas globales.

La iniciativa busca generar experiencias de aprendizaje que permitan ejercitar el pensamiento crítico y la toma de decisiones, incorporando al ámbito escolar una dinámica de análisis, intercambio y debate vinculada con problemáticas de alcance global.

El carácter interdisciplinario de la propuesta se vincula con el objetivo general del área de consolidar los perfiles de egreso a través de experiencias que articulen diferentes conocimientos e instituciones.

Continuidad de programas y nuevos trayectos

La propuesta para el nivel secundario no parte de cero. Lobo señaló que esta nueva iniciativa complementa programas que ya se encuentran consolidados dentro del sistema.

Entre ellos se encuentra "Aprender a Emprender", desarrollado desde hace tres años junto a Junior Achievement en la orientación de Economía. Al mismo tiempo, el área proyecta nuevos trayectos específicos destinados a las orientaciones de Ciencias Naturales y Turismo.

Para avanzar en esas propuestas se prevén convenios de cooperación con el medio profesional, con el objetivo de ampliar las experiencias formativas de los estudiantes en función de las distintas orientaciones.

Así, el esquema presentado combina programas que ya cuentan con continuidad con nuevos proyectos y trayectos que buscan ampliar las oportunidades de aprendizaje dentro de la educación secundaria municipal.

Pasar de actividades aisladas a políticas sostenibles

Al referirse al modelo de gestión, Patricia Lobo planteó como principal desafío del área la necesidad de superar la lógica de actividades aisladas para avanzar hacia la consolidación de políticas públicas sostenibles en el tiempo.

La funcionaria sintetizó esa mirada al señalar: "No se trata simplemente de sumar actividades, sino de identificar necesidades, definir prioridades, asignar recursos y construir líneas de trabajo que tengan continuidad". Desde esa perspectiva, cada propuesta debe responder a una decisión de política educativa y formar parte de una planificación que permita sostener las acciones en el tiempo.

Lobo vinculó esta orientación con la gestión del intendente Gustavo Saadi, a quien atribuyó el impulso de una inversión estratégica en educación destinada a fortalecer las capacidades del sistema municipal, ampliar oportunidades y construir bases sólidas para el desarrollo de la ciudad.

Inclusión e innovación como ejes de una política educativa

Las líneas de trabajo presentadas por la administradora de Planeamiento e Innovación Educativa reúnen dos dimensiones centrales de la política educativa municipal: el acompañamiento de las trayectorias y la inclusión, por un lado, y la innovación pedagógica, por otro.

En el primer eje se encuentran el Programa de Fortalecimiento para la Educación Inclusiva, los Equipos de Apoyo Especializado, las maestras de apoyo a la inclusión y la incorporación de cerca de 50 docentes para acompañar a estudiantes cuyas familias no pueden afrontar esa prestación.

A esto se suma una agenda de sensibilización con talleres, jornadas y propuestas destinadas a derribar barreras y revalorizar la diversidad, además de la capacitación que brindará María José Borsani el 20 de agosto.

En el segundo eje aparecen los proyectos interdisciplinarios para el nivel secundario, como el Modelo de Asamblea General de Naciones Unidas, la continuidad de "Aprender a Emprender" y los nuevos trayectos previstos para Ciencias Naturales y Turismo.

El planteo general expuesto por Lobo busca que estas acciones se integren dentro de una planificación estratégica, con prioridades definidas, recursos asignados y continuidad.

El desafío señalado por la funcionaria es, precisamente, transformar las propuestas en políticas educativas sostenibles que permitan fortalecer las capacidades del sistema municipal, ampliar oportunidades para los estudiantes y dejar instituidas bases sólidas para el desarrollo de la ciudad.