El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una nueva Alerta Amarilla por nevadas para la Cordillera de Catamarca, con alcance sobre los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.

La actualización representa un descenso en el nivel, que pasó de Naranja a Amarillo, aunque las condiciones previstas mantienen bajo vigilancia al sector cordillerano. El fenómeno estará caracterizado por la persistencia de las nevadas y por la presencia de vientos intensos, condiciones que pueden generar una importante reducción de la visibilidad.

De acuerdo con la información disponible, el episodio meteorológico tendrá diferentes momentos de impacto durante la jornada. La primera instancia se producirá durante la madrugada de este jueves, mientras que posteriormente el fenómeno volverá a afectar el área durante la tarde y la noche.

Nevadas persistentes y acumulación significativa

El área comprendida dentro de la alerta será afectada por nevadas persistentes, con una acumulación de nieve prevista que se ubicará entre los 30 y 60 centímetros.

El pronóstico establece, además, que esos valores pueden ser superados de manera puntual, por lo que la acumulación no será necesariamente uniforme en toda la zona alcanzada por el fenómeno. La magnitud de la nevada constituye uno de los principales aspectos destacados dentro de la actualización del alerta. Los valores previstos muestran que el episodio tendrá una presencia significativa sobre el sector cordillerano, con períodos de persistencia durante diferentes momentos del jueves.

La situación meteorológica no estará determinada únicamente por la cantidad de nieve. El episodio también estará acompañado por vientos intensos, un factor que adquiere especial relevancia debido a su incidencia sobre la visibilidad. La combinación entre las nevadas persistentes y el viento puede producir una reducción de visibilidad, mientras que también existe la posibilidad de que se registre viento blanco.

El viento blanco constituye así una de las condiciones señaladas dentro del alerta y aparece asociado al desarrollo del fenómeno en el área cordillerana. La presencia simultánea de nieve y vientos intensos configura el escenario previsto para los sectores incluidos en la advertencia meteorológica.

El fenómeno tendrá dos momentos durante el jueves

La evolución temporal del fenómeno contempla dos períodos principales. El primero se desarrolló durante la madrugada de este jueves, cuando comenzarán a registrarse las condiciones previstas en el área bajo alerta.

Luego, tras ese primer momento, el fenómeno volverá a impactar durante la tarde y la noche, manteniendo bajo vigilancia las condiciones meteorológicas en Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. La distribución temporal señalada muestra que la situación no estará concentrada en un único período del día, sino que tendrá una evolución con presencia durante la madrugada y un nuevo episodio durante las últimas horas de la jornada.

En este contexto, la persistencia de las nevadas constituye una de las características centrales del alerta, acompañada por el viento intenso, la reducción de visibilidad y la posibilidad de viento blanco.

Un alerta que baja de Naranja a Amarilla

La actualización del Servicio Meteorológico Nacional implica una modificación en el nivel de advertencia. El alerta que anteriormente se encontraba en Naranja ahora pasa a Amarillo para los sectores indicados.

Sin embargo, el cambio de nivel no elimina la previsión de un fenómeno de importancia para la Cordillera. La información mantiene la advertencia por nevadas persistentes y establece acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados puntualmente.

La situación meteorológica también incluye vientos intensos y posibles reducciones de visibilidad, por lo que el escenario previsto continúa siendo monitoreado para los departamentos alcanzados.