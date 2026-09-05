Día de la Mujer Indígena: Runakay reivindicó la memoria y la lucha de las mujeres originarias

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha destinada a reconocer la historia, la cultura y las luchas de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios.

La conmemoración fue instituida en 1983, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América realizado en Bolivia, en homenaje a Bartolina Sisa, mujer aymara que se convirtió en uno de los símbolos de la resistencia indígena frente al dominio colonial español.

Junto a su esposo, Túpac Katari —Julián Apaza—, Bartolina Sisa tuvo una activa participación en el levantamiento indígena de 1781 y en el cerco a la ciudad de La Paz. Tras ser capturada, fue encarcelada y finalmente ejecutada el 5 de septiembre de 1782.

La fecha permite recordar su figura y, al mismo tiempo, homenajear a las numerosas mujeres indígenas que, a lo largo de generaciones, fueron fundamentales para preservar lenguas, costumbres, conocimientos y expresiones culturales de sus comunidades.

También representa una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que todavía enfrentan muchas mujeres de los pueblos originarios y sobre la necesidad de respetar sus derechos, sus culturas y sus territorios.

Runakay

En Catamarca, Runakay Género e Infancias se sumó a la conmemoración con una publicación en la que puso en valor la cosmovisión y los saberes de las mujeres originarias.

"La cosmovisión de las mujeres originarias tiene en nuestra tierra una voz que nos impregna de enseñanzas", expresó la organización en el inicio de su mensaje.

Runakay también agradeció a Lorena Elisabeth Monroy Quevedo por compartir su sabiduría y, como parte de la publicación, retomó un texto escrito por ella especialmente vinculado con la memoria, la identidad y la resistencia de las mujeres indígenas.

Una fecha para mantener viva la memoria

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena permite recuperar la historia de Bartolina Sisa, pero también reconocer a las numerosas mujeres que, muchas veces de manera anónima, sostuvieron sus comunidades y transmitieron sus raíces de una generación a otra.

En esa línea, el mensaje de Runakay y el texto de Quevedo coinciden en reivindicar la memoria, la identidad cultural y la defensa de los territorios, aunque desde voces diferentes: la organización lo hace desde su mensaje institucional y la autora, a través de una composición poética.

Recordar a Bartolina Sisa es, así, también reconocer a las mujeres indígenas que mantienen vivas sus lenguas, sus costumbres y sus conocimientos ancestrales, y que continúan siendo parte fundamental de la identidad de sus pueblos.