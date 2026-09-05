La pavimentación de la Ruta Provincial N°1 entra en su etapa final

La obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°1, a cargo de Vialidad Provincial, continúa avanzando, con 12 kilómetros ya pavimentados de los 21 kilómetros contemplados en el proyecto.

Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo Loma Larga - Las Chacritas, donde se trabaja para pavimentar aproximadamente 6 kilómetros.

En el sector se ejecutaron además tareas de excavación, conformación de base granular, encofrado e imprimación asfáltica, como parte de las etapas necesarias para la colocación de la carpeta asfáltica.

Circular con precaución

Se solicita a quienes transiten por la Ruta Provincial N°1 hacerlo con especial precaución durante este sábado y todo el fin de semana, debido a la presencia permanente de equipos, maquinaria y personal de la empresa contratista.

Los trabajos continuarán durante el fin de semana con el objetivo de seguir avanzando en la ejecución de esta importante obra vial.