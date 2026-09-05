Fiesta de la Protección: la Virgen del Valle recorrerá la zona sur de Capital

En un clima de profunda devoción y alegría, ayer se realizó la tradicional bajada de la Sagrada Imagen de Nuestra Madre del Valle, dando inicio a la Fiesta de la Protección, que se desarrolla en Catamarca al cumplirse 22 años del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2004.

La ceremonia fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, quien llevó en sus brazos a la Madre Morena, acompañado por el rector del Santuario Catedral, Pbro. Juan Ramón Cabrera, y otros sacerdotes del clero catamarqueño.

Los fieles y devotos que se encontraban en el templo recibieron a la Reina del Valle con pañuelos, aplausos y vivas. De esta manera, comenzó el período de tres días dedicado a la oración y al agradecimiento por las gracias recibidas a través de la intercesión de la Virgen.

Luego de colocar la cuatro veces centenaria Imagen de la Morenita del Valle en la urna celeste, Mons. Urbanč encabezó el rezo del Santo Rosario junto a los fieles presentes y a quienes siguieron la ceremonia mediante las redes sociales y los medios de comunicación.

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Posteriormente se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Leandro Roldán, capellán mayor del Santuario Catedral. La jornada continuó con celebraciones eucarísticas, adoración eucarística y el rezo del Santo Rosario.

El cronograma de este sábado

Las actividades de este sábado 5 de septiembre tienen como lema "Dar gracias, signo de amor y reconocimiento".

El programa comenzó temprano con una misa en acción de gracias a las 7, seguida por el rezo del Santo Rosario a las 8.15 y una nueva misa a las 9.

A las 11 se realizarán bautismos.

El momento central de la jornada será a las 13.30, cuando la Imagen original de la Virgen del Valle salga del Santuario Catedral para ser trasladada en caravana hasta Valle Chico, en la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca.

El recorrido hacia Valle Chico

La caravana partirá desde el Santuario Catedral y circulará por calles Sarmiento, República y Maipú, para continuar por avenida Güemes, avenida Hipólito Yrigoyen, rotonda y avenida Bicentenario.

Luego pasará por el Polideportivo Policial y continuará nuevamente por avenida Bicentenario, avenida Manuel Navarro, Loteo Marcolli, avenida Bicentenario, rotonda y avenida Los Minerales.

El recorrido seguirá por barrio Parque Sur, avenida Los Minerales, avenida 15, avenida 51, calle 20 y avenida 39, hasta llegar por calle 16 a la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, en Valle Chico.

A las 17 se celebrará la Santa Misa en la Capilla de Valle Chico.

Por dónde regresará la Virgen

Una vez finalizada la celebración, la caravana emprenderá el regreso hacia el Santuario Catedral.

La vuelta será por calle 18, avenida 27, avenida 12, rotonda, avenida 15 y avenida 2 (norte). Luego continuará por el primer puente, avenida Sal Gema, rotonda, avenida Misiones, avenida Ocampo y calle San Martín, hasta ingresar nuevamente al Santuario.

Por la noche, están previstas dos nuevas celebraciones eucarísticas en el Santuario Catedral, a las 18 y a las 21.

Las actividades forman parte de la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, una celebración que este año vuelve a poner en el centro la memoria del sismo de 2004 y la devoción de los catamarqueños hacia la patrona de la provincia.