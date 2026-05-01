Docentes Autoconvocados marcharon y denunciaron restricciones a la protesta

En el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, los Docentes Autoconvocados de Catamarca protagonizaron este 1° de mayo una movilización en defensa de los derechos laborales y sociales, sumándose a Autoconvocadxs en defensa de los Glaciares y el Agua. La jornada se configuró como una expresión conjunta de distintos sectores que confluyeron en un mismo reclamo: la reivindicación de las demandas del pueblo trabajador frente a lo que definieron como un contexto de crisis y ajuste.

La marcha tuvo su punto de partida en la Plaza de la Estación, desde donde avanzó por el centro de la ciudad con destino a la Plaza Principal. A lo largo del recorrido, la movilización buscó visibilizar una agenda amplia que incluyó la defensa de los puestos de trabajo, el salario, la educación pública, la salud y las jubilaciones, así como la protección del ambiente y los recursos naturales.

El operativo policial

Sin embargo, el desarrollo de la jornada encontró un punto de tensión cuando, a aproximadamente cien metros del destino previsto, un operativo policial impidió el acceso de la manifestación a la Plaza Principal. Según denunciaron los organizadores, se trató de un despliegue desproporcionado que buscó restringir el derecho a la protesta y la libre expresión.

Este episodio se produjo en simultáneo con el discurso del gobernador Raúl Jalil en el marco de la apertura de sesiones legislativas, lo que, según señalaron los manifestantes, generó un contexto de limitación deliberada a la visibilidad de los reclamos. Ante la imposibilidad de avanzar, la movilización se reconfiguró en la intersección de las calles Salta y San Martín, donde se llevaron a cabo distintas intervenciones y pronunciamientos.

Críticas al discurso oficial

En ese punto, los trabajadores autoconvocados expresaron con contundencia su posición frente a la situación actual. Reivindicaron la lucha por los derechos laborales y denunciaron lo que definieron como una realidad catastrófica para amplios sectores de la población.

Entre los principales ejes de crítica se destaca lo relacionado a los salarios de pobreza, que marcaron afectan directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Añadieron lo relacionado a los tarifazos en servicios básicos, que agravan la situación económica de los hogares y por último señalaron las políticas de ajuste permanente, impulsadas tanto a nivel provincial como nacional.

Asimismo, responsabilizaron a ambos niveles de gobierno por la implementación de medidas que, según sostuvieron, constituyen una agresión contra los derechos laborales y sociales. Denunciaron prácticas orientadas a disciplinar a los trabajadores, tales como restricciones al derecho a la protesta, descuentos salariales, persecuciones y un proceso creciente de empobrecimiento.

Defensa del ambiente

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la defensa del medioambiente, particularmente de los glaciares y el agua. En este sentido, los manifestantes expresaron su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares y a todas aquellas políticas que, según indicaron, avanzan en favor de los intereses de los capitales extractivistas en detrimento de las comunidades.

La articulación entre reclamos laborales y ambientales marcó un punto distintivo de la movilización, evidenciando la convergencia de distintas luchas bajo un mismo horizonte de defensa de derechos.

Críticas a la burocracia sindical

Durante la jornada también se dirigieron cuestionamientos hacia la burocracia sindical, a la que acusaron de colaborar con las políticas de ajuste y disciplinamiento. Según expresaron, estos sectores actúan de espaldas a los trabajadores, facilitando medidas que afectan los salarios, las condiciones laborales y los derechos conquistados.

Este señalamiento reforzó la idea de la necesidad de construir espacios organizativos independientes, alejados de las estructuras tradicionales que, de acuerdo con los autoconvocados, no representan los intereses reales de las bases.

Reafirmación histórica

En el cierre de la jornada, los participantes reafirmaron el sentido histórico del 1° de mayo, recordando su origen como un día de lucha de los trabajadores contra la explotación, la opresión y el sometimiento. En ese marco, sostuvieron que la crisis actual evidencia la vigencia de esos principios y la necesidad de profundizar la organización.

Finalmente, realizaron un llamado a consolidar la organización autoconvocada y a avanzar en una coordinación más amplia que permita conquistar, defender y recuperar derechos en un contexto adverso.