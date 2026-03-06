Docentes de Catamarca rechazan la nueva propuesta salarial y la negociación entra en cuarto intermedio

En el marco de la primera audiencia de conciliación por el reclamo salarial docente, el Gobierno presentó una nueva propuesta destinada a actualizar los ingresos del sector educativo. La iniciativa oficial contempló elevar el salario mínimo por cargo a $850.000 y mantener un esquema de actualización bimestral conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulativo.

La oferta fue analizada por las entidades sindicales que representan a los trabajadores de la educación. Sin embargo, la Unión Docentes Argentinos (UDA), seccional Catamarca, junto con otros gremios docentes, decidió rechazar la propuesta durante la reunión.

Como resultado de esta negativa, el proceso de negociación pasó a un cuarto intermedio, fijándose una nueva instancia de diálogo para el próximo jueves 12.

El encuentro se desarrolló en el contexto de una discusión salarial que se arrastra desde semanas previas y que involucra tanto reclamos de recomposición salarial como una serie de demandas vinculadas a la organización del sistema educativo y las condiciones laborales de los docentes.

El antecedente del pedido salarial del 40%

El rechazo sindical a la propuesta del Gobierno se enmarca en un planteo previo realizado por UDA. El 25 de febrero, el gremio presentó formalmente su pedido de una actualización salarial del 40%, cifra que consideran necesaria para recomponer el poder adquisitivo del sector docente.

Durante la audiencia, la entidad sindical informó además el resultado de una consulta realizada entre los trabajadores de la educación. Según comunicó el gremio, el 95% de los docentes consultados rechazó la propuesta anterior, la cual consistía en:

Un bono de $80.000

Actualización bimestral conforme al IPC

Este resultado fue presentado por el sindicato como un respaldo mayoritario a la postura gremial de no aceptar la propuesta oficial en los términos planteados.

Reclamos por haberes adeudados

Además de la discusión salarial, la delegación sindical planteó otras problemáticas que afectan a los trabajadores de la educación.

Entre ellas, UDA solicitó la resolución de varios expedientes vinculados a haberes adeudados, una situación que, según el gremio, requiere una pronta respuesta administrativa para regularizar pagos pendientes a docentes.

Este punto formó parte de un conjunto de demandas orientadas a ordenar cuestiones administrativas y laborales dentro del sistema educativo provincial.

Debate sobre el procedimiento de altas docentes

Durante la reunión también se abordaron cuestiones vinculadas al funcionamiento de las escuelas y a los mecanismos de designación del personal docente.

Uno de los planteos de UDA estuvo relacionado con el procedimiento de las altas docentes para la cobertura de cargos. En ese contexto, el gremio propuso recuperar las autonomías institucionales y respetar el listado de mérito de cada escuela.

Desde la organización sindical sostienen que este mecanismo permitiría:

Agilizar el procedimiento de cobertura de cargos

Garantizar mayor transparencia en las designaciones

Fortalecer la autonomía institucional de cada establecimiento educativo

El planteo se inscribe dentro de un debate más amplio sobre la gestión de los recursos humanos en el sistema educativo.

El reclamo por la titularización de los educadores

Otro de los temas abordados en la audiencia fue el reclamo por la titularización de los educadores.

El gremio conducido por Nancy Agüero reiteró su pedido para que la titularización de los cargos del escalafón inicial se disponga mediante decreto. Según el planteo sindical, una vez concretada esa instancia administrativa debería avanzarse posteriormente con los concursos correspondientes para los cargos directivos.

La propuesta apunta a regularizar la situación laboral de los docentes que actualmente no cuentan con estabilidad en sus cargos, una demanda que forma parte de la agenda gremial desde hace tiempo.

Pedido para restablecer la inscripción de preceptores en la Junta de Clasificación

Otro punto que generó discusión fue el referido a los cargos de preceptores.

UDA insistió en la necesidad de restablecer la inscripción de estos cargos en la Junta de Clasificación, un planteo que ya había sido presentado en la mesa de negociación del año pasado.

El gremio fundamentó su postura señalando que, si se pretende garantizar una educación de calidad, resulta fundamental que las designaciones se realicen mediante procedimientos que prioricen la capacitación y la idoneidad del personal.

En ese sentido, el sindicato advirtió que los profesores se encuentran en mejores condiciones para desempeñar la función de preceptor, ya que actúan como nexo entre los alumnos y los docentes dentro de la dinámica escolar.

La organización gremial destacó además el acompañamiento de otros sindicatos docentes a esta propuesta, lo que refleja coincidencias dentro del sector en torno a este punto.