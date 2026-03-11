Chikungunya en Catamarca: Salud dio detalles del primer caso autóctono

El Ministerio de Salud de Catamarca confirmó este miércoles el primer caso autóctono de chikungunya en la provincia, un hecho que encendió las alertas dentro del sistema sanitario local y motivó la activación inmediata de medidas de control epidemiológico.

La información fue ampliada este jueves durante una conferencia de prensa en la que autoridades sanitarias brindaron detalles sobre la situación epidemiológica y las acciones que se están llevando adelante para evitar la propagación del virus. La presentación estuvo a cargo de la directora provincial de Epidemiología, Ana Laura López, acompañada por la directora del laboratorio, Verónica Campi, y la referente de Vigilancia Epidemiológica, Verónica Di Giovanni.

Durante el contacto con la prensa, las especialistas explicaron las características del caso confirmado y describieron las medidas que se implementaron tras la detección del virus.

El caso detectado en la Capital

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, el caso corresponde a una mujer de 40 años residente en la zona este de la Capital. La paciente se encuentra actualmente en su domicilio bajo seguimiento médico, mientras los equipos de salud monitorean su evolución clínica.

El contagio fue clasificado como caso autóctono, ya que la mujer no presenta antecedentes recientes de viaje a zonas con circulación del virus, lo que implica que la infección se produjo dentro del territorio provincial. Esta característica del caso es uno de los elementos que motivó la activación de los protocolos sanitarios, ya que la presencia de transmisión local implica la posibilidad de circulación del virus en el entorno.

Activación del bloqueo sanitario

Tras la confirmación del caso, los equipos sanitarios pusieron en marcha el protocolo de control epidemiológico, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación. Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la implementación de un bloqueo sanitario en el área donde reside la paciente.

Las acciones se desarrollan en:

La vivienda de la paciente

Las manzanas cercanas al domicilio

El objetivo de estas intervenciones es reducir la presencia del mosquito vector y evitar nuevos contagios, mediante tareas de control y prevención. Las autoridades sanitarias señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias habituales que se aplican ante la detección de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Seguimiento de familiares con síntomas

Otro aspecto que generó preocupación en el seguimiento del caso es la situación de algunos familiares de la paciente. Según indicaron desde el Ministerio de Salud, algunos familiares presentan síntomas compatibles con la enfermedad, por lo que actualmente se encuentran bajo evaluación y seguimiento por parte del sistema sanitario.

Esta situación es monitoreada por los equipos de salud con el objetivo de determinar si existen nuevos casos vinculados al contagio detectado.

Mientras tanto, el sistema sanitario continúa realizando controles y tareas de vigilancia epidemiológica en la zona.

Síntomas y características de la enfermedad

Durante la conferencia de prensa, la directora provincial de Epidemiología explicó también las principales características de la fiebre chikungunya. La especialista señaló que se trata de una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector responsable de la transmisión del dengue.

Entre los principales síntomas de la enfermedad mencionó:

Fiebre alta

Dolores corporales intensos

Dolor en las articulaciones

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Erupciones en la piel

En el caso detectado en Catamarca, la paciente refirió especialmente fuertes dolores articulares, un síntoma característico de esta enfermedad. López aclaró además que, si bien el chikungunya puede provocar molestias importantes en quienes lo padecen, en general no provoca complicaciones graves como ocurre en algunos casos de dengue.

Alerta epidemiológica a nivel nacional

El caso confirmado en Catamarca se produce en un contexto de alerta epidemiológica a nivel nacional, emitida previamente por la cartera sanitaria debido al aumento de casos sospechosos de fiebre chikungunya en el país. Según la información difundida por las autoridades sanitarias, durante la temporada en curso se notificaron 2.217 casos sospechosos de fiebre chikungunya en Argentina.

De ese total: 47 casos fueron clasificados como confirmados y probables.

El monitoreo epidemiológico nacional permitió identificar situaciones de transmisión local, es decir, contagios que se producen dentro del territorio del país sin antecedentes de viaje.

Uno de los escenarios que generó mayor atención sanitaria se registró en la provincia de Salta, donde se identificaron 51 casos de fiebre chikungunya. Según los datos informados, la mayoría de esos casos no presenta antecedente de viaje, lo que confirma la presencia de transmisión local en esa jurisdicción.

A este escenario se suma otro episodio detectado en el norte del país: en la localidad de Yerba Buena, en la provincia de Tucumán, se notificaron dos casos confirmados de fiebre chikungunya sin antecedente de viaje.

En este contexto, las autoridades sanitarias de Catamarca señalaron que la situación epidemiológica continúa bajo monitoreo permanente, mientras se mantienen activas las medidas de prevención y vigilancia en el territorio provincial.