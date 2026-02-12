Docentes y personal de salud autoconvocados reclaman recomposición salarial y mayor presupuesto

Docentes y trabajadores de la salud autoconvocados difundieron este jueves un documento en el que expresan su preocupación por la situación salarial, presupuestaria y edilicia que atraviesan ambos sectores, y anunciaron que se mantendrán en estado de alerta y organización.

En el comunicado, señalaron que la educación y la salud pública son "derechos sociales fundamentales, conquistados con décadas de lucha, y pilares indispensables para la vida y el desarrollo integral de las familias trabajadoras".

Advirtieron que la insuficiencia salarial, el ajuste presupuestario y el deterioro de la infraestructura y de las condiciones laborales los obliga a sostener sistemas "en estado de derrumbe y vaciamiento". Además, remarcaron que el desgaste físico y emocional se profundiza ante condiciones que "no solo no son óptimas, sino que se deterioran aceleradamente".

Según expresaron, la situación no impacta únicamente en los trabajadores, sino también en las comunidades, estudiantes, pacientes y usuarios del sistema público. En ese sentido, atribuyeron el escenario a políticas provinciales y nacionales que —afirmaron— avanzan sobre derechos sociales y conquistas laborales.

Reclamos y convocatoria

Entre los principales reclamos, exigieron:

Recomposición salarial acorde al costo de vida real.

Estabilidad laboral para todos los trabajadores.

Mayor presupuesto para infraestructura y funcionamiento.

Fortalecimiento integral de la educación y la salud públicas.

Asimismo, reivindicaron la organización independiente y autoconvocada como herramienta legítima para impulsar sus demandas y superar "los obstáculos que imponen las burocracias sindicales".

Finalmente, convocaron al conjunto de trabajadores, comunidades educativas, familias y a la sociedad en general a defender la educación y la salud públicas, al considerar que se trata de la defensa de derechos sociales, condiciones dignas de trabajo y del futuro colectivo.