Docentes de la UNCA se suman al paro nacional contra la reforma laboral de Milei

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) ratificó el estado de alerta y movilización al convocar a un paro nacional de actividades para este miércoles 11 de febrero. La medida de fuerza, que busca frenar el avance de las reformas impulsadas por el Ejecutivo Nacional, tendrá una fuerte adhesión en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).

El epicentro de la jornada será una concentración masiva frente al Congreso de la Nación. Desde el gremio sostienen que la reforma laboral promovida por el Gobierno Nacional representa un "ataque directo a los derechos conquistados". Según el comunicado oficial de la federación, la implementación de estos cambios normativos profundizaría la precarización del trabajo docente y pondría en riesgo la estabilidad del sector.

En este contexto, la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo aparece como el eje central del reclamo. "Es imperioso proteger los acuerdos que alcanzamos mediante años de lucha y organización", señalaron referentes sindicales, advirtiendo que no aceptarán retrocesos en sus condiciones laborales.

La tensión no solo radica en la legislación laboral, sino también en el plano económico. La docencia universitaria exige que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitaria y regularice el pago mensual del 50% de la deuda que mantiene con el sector. "No queremos migajas, exigimos que se cumpla la ley", sentenciaron desde la organización.

Por otro lado, la conducción de CONADU Histórica dirigió duras críticas hacia el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Acusan a los rectores de negociar "a espaldas de los trabajadores" en lugar de exigir con firmeza el cumplimiento de la ley vigente para paliar la crisis salarial que atraviesan las casas de altos estudios.

Impacto local

En Catamarca, se espera que el acatamiento al paro sea significativo, sumándose a la jornada de protesta que busca visibilizar la delicada situación presupuestaria y salarial de la educación pública superior en todo el país.