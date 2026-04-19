Domingo con alerta por tormentas en Catamarca: hora y zonas de impacto

El Servicio Meteorológico emitió un Alerta Amarilla para Catamarca que regirá durante la tarde y la noche de este domingo, en el marco de un escenario climático caracterizado por la inestabilidad y la probabilidad de fenómenos de intensidad variable. La advertencia abarca una amplia zona de la provincia, lo que anticipa una jornada con condiciones adversas que podrían impactar en distintas localidades.

El fenómeno previsto se desarrollará en forma de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad fuerte de manera localizada. Este tipo de eventos implica una evolución irregular, con momentos de mayor actividad que pueden concentrarse en cortos períodos de tiempo.

Zonas afectadas por el fenómeno

De acuerdo con el informe oficial, el alerta comprende a múltiples departamentos y regiones del territorio provincial, incluyendo tanto áreas urbanas como zonas serranas.

Las áreas bajo alerta son Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

La extensión geográfica del fenómeno refuerza la importancia del aviso, ya que abarca sectores con distintas características topográficas, lo que puede influir en la intensidad y desarrollo de las tormentas.

Características de las tormentas previstas

El informe meteorológico detalla que las tormentas estarán acompañadas por una serie de fenómenos asociados que incrementan su potencial impacto. En particular, se advierte sobre la posibilidad de precipitaciones intensas en lapsos breves, lo que puede generar acumulaciones significativas en poco tiempo.

Entre los principales elementos previstos se destacan:

Lluvias abundantes en cortos períodos , con acumulaciones que pueden ser significativas.

, con acumulaciones que pueden ser significativas. Granizo ocasional , con posibilidad de ocurrencia en distintos puntos del área afectada.

, con posibilidad de ocurrencia en distintos puntos del área afectada. Actividad eléctrica frecuente , característica de tormentas con alto desarrollo.

, característica de tormentas con alto desarrollo. Ráfagas de viento que pueden superar los 70 km/h, con potencial para generar complicaciones.

Estas condiciones configuran un escenario de inestabilidad que puede manifestarse de manera desigual, con sectores donde la intensidad sea mayor.

Niveles de precipitación esperados

Uno de los aspectos centrales del alerta está vinculado a los valores de lluvia previstos. Según el Servicio Meteorológico, se estiman precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual en determinadas localidades.

Este rango de acumulación, combinado con la posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, puede generar situaciones de saturación del suelo o anegamientos en zonas específicas, dependiendo de la evolución de cada sistema de tormenta.

Un escenario de variabilidad e intensidad localizada

El carácter aislado de las tormentas implica que no todas las áreas experimentarán las mismas condiciones al mismo tiempo. Sin embargo, la posibilidad de que algunas células alcancen intensidad fuerte obliga a considerar el conjunto del territorio bajo alerta como potencialmente afectado.

El desarrollo de estos fenómenos durante la tarde y la noche sugiere un período de mayor actividad atmosférica en ese tramo del día, con cambios rápidos en las condiciones del tiempo.