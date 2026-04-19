Hallazgo histórico: descubren el Bicharracosaurus, una nueva especie de dinosaurio en Argentina

Un equipo de científicos del CONICET confirmó el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut, a partir de restos fósiles encontrados en la formación Cañadón Calcáreo. El ejemplar fue denominado Bicharracosaurus dionidei y habitó la región durante el Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años.

El estudio que respalda este descubrimiento fue publicado en la revista científica PeerJ, donde se detallan tanto las características anatómicas del espécimen como su relevancia dentro del contexto evolutivo. La información fue difundida a través de la Agencia Noticias Argentinas, consolidando el impacto del hallazgo en el ámbito científico.

Este nuevo registro no solo amplía el catálogo de dinosaurios conocidos, sino que también aporta datos significativos para reconstruir los ecosistemas prehistóricos de la Patagonia.

Cómo es el Bicharracosaurus

De acuerdo con la investigación, el Bicharracosaurus pertenece al grupo de los eusaurópodos, dinosaurios herbívoros de gran tamaño caracterizados por su cuello largo y su estructura corporal adaptada a la vida terrestre. Los restos fósiles recuperados incluyen principalmente:

Vértebras dorsales

Vértebras sacras

Vértebras caudales

Estas piezas permitieron identificar rasgos anatómicos únicos que justificaron su clasificación como una nueva especie. Entre las características más destacadas se encuentran particularidades en la estructura interna de las vértebras, que presentan cavidades complejas.

Estas formaciones indican la presencia de adaptaciones evolutivas específicas, lo que diferencia al Bicharracosaurus de otros miembros de su linaje y refuerza su valor científico.

Un eslabón intermedio en la evolución de los saurópodos

Uno de los aspectos más relevantes del hallazgo es la posición que ocupa el Bicharracosaurus dentro del árbol evolutivo de los dinosaurios. Según el estudio, se trata de un eslabón intermedio entre formas más primitivas y los grandes saurópodos que dominaron el período Cretácico.

Esta ubicación lo convierte en una pieza clave para comprender la evolución de estos animales, especialmente en lo que respecta a la transición hacia especies de mayor tamaño y complejidad anatómica.

El análisis destaca que el descubrimiento permite profundizar en:

La diversificación temprana de los saurópodos

Los procesos evolutivos en el hemisferio sur

Las diferencias regionales respecto de otras partes del mundo

De este modo, el Bicharracosaurus no solo aporta información sobre una especie en particular, sino que contribuye a una visión más amplia de la evolución de los dinosaurios herbívoros.

El valor geológico de Cañadón Calcáreo

El hallazgo se produjo en la formación Cañadón Calcáreo, una unidad geológica de gran relevancia dentro de la Patagonia argentina. Este sitio ya había sido reconocido por su riqueza fósil, pero el descubrimiento del Bicharracosaurus amplía el conocimiento disponible sobre los ecosistemas del Jurásico en la región.

Durante ese período, el área presentaba un ambiente con abundante vegetación, lo que generaba condiciones ideales para el desarrollo de grandes herbívoros como los saurópodos.

Este contexto ambiental permite comprender mejor el rol que estos animales desempeñaban dentro de su ecosistema, así como las adaptaciones que desarrollaron para sobrevivir en ese entorno.

Lo que revela el estudio científico

La publicación en PeerJ subraya que el Bicharracosaurus presenta una combinación de rasgos primitivos y derivados, un aspecto central para su interpretación evolutiva. Esta mezcla sugiere que los saurópodos de la Patagonia atravesaron procesos evolutivos propios, con características diferenciadas respecto de otras regiones del planeta.

Entre las conclusiones principales del estudio se destacan:

La existencia de linajes evolutivos propios en Sudamérica

La importancia de la Patagonia como centro de diversificación

La complejidad anatómica de los eusaurópodos en etapas tempranas

Estos elementos refuerzan la idea de que el hemisferio sur, y particularmente Sudamérica, desempeñó un papel fundamental en la historia evolutiva de los dinosaurios.

Un reconocimiento al trabajo científico y local

El descubrimiento también pone en valor el trabajo de los científicos argentinos y la colaboración con las comunidades locales. El nombre Bicharracosaurus dionidei rinde homenaje a Dionide Mesa, quien participó en la identificación inicial de los restos fósiles.

Este reconocimiento refleja la importancia de la cooperación entre investigadores y actores locales en el desarrollo de la paleontología, especialmente en regiones con alto potencial fósil como la Patagonia.

En este sentido, el hallazgo no solo tiene implicancias científicas, sino también institucionales y culturales, al destacar el rol del conocimiento producido en el país.

Patagonia, un territorio clave para la

El descubrimiento del Bicharracosaurus reafirma el lugar de la Patagonia argentina como uno de los territorios más ricos en fósiles del mundo. Cada nuevo hallazgo contribuye a reconstruir una historia que se remonta a millones de años y que continúa ofreciendo información relevante para la ciencia.

En este caso, la identificación de una especie del Jurásico Superior con características intermedias permite avanzar en la comprensión de la evolución de los saurópodos y de los ecosistemas que habitaron.

Así, el Bicharracosaurus dionidei se suma a la lista de especies que no solo amplían el registro fósil, sino que también ayudan a responder preguntas fundamentales sobre el pasado de la vida en la Tierra.