Domingo inestable en Catamarca: así va a estar el clima

Este domingo de Procesión de la Virgen del Valle y también del Superclásico, se presentará con condiciones cambiantes, en una jornada marcada por el aumento progresivo de la inestabilidad y la probabilidad de tormentas.

En la madrugada, el cielo estuvo mayormente nublado, sin precipitaciones y una temperatura mínima de 20 grados, acompañada de vientos del Sudoeste.

Hacia la mañana, el panorama comenzará a modificarse con la presencia de tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se elevará a un rango de hasta el 40%, mientras que la temperatura descenderá a 18 grados. El viento incrementará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h desde el mismo sector de la hora anterior y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde se prevé el período de mayor inestabilidad, con tormentas fuertes que oscilarán ya entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará los 27 grados, en un contexto de viento sostenido manteniendo la misma orientación e intensidad, agregando que las ráfagas se van a mantener.

Durante la noche, las condiciones adversas persistirán con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias que continuará entre el 40 y el 70%. La temperatura descenderá a 20 grados, con vientos del sector Sur entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el domingo se perfila como una jornada inestable, con mejoras temporarias en las primeras horas, pero con un claro deterioro hacia la tarde y la noche, cuando se concentrarán los fenómenos más intensos.

