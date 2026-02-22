Domingo inestable en Catamarca: así va a estar el tiempo

El último domingo de febrero se presentará con tiempo inestable en Catamarca, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones anticipan precipitaciones en distintos momentos del día, con variaciones tanto en la intensidad como en la probabilidad de ocurrencia.

De hecho para la madrugada se esperaban tormentas y fue en este horario que se registró la mínima de 18 grados.

Para la mañana el SMN pronostica que el panorama continuará inestable. Se prevén tormentas aisladas y una temperatura en ascenso hasta los 20 grados. El viento rotará al sector Sur, incrementando su velocidad a valores de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tampoco se anuncian ráfagas para este período.

En horas de la tarde, el termómetro alcanzará la máxima prevista para la jornada, con los agradables 26 grados. Sin embargo, el alivio térmico podría verse acompañado por nuevas precipitaciones, ya que se esperan tormentas fuertes con una probabilidad de ocurrencia de entre el 40% y el 70%. El viento continuará soplando con las mismas intensidades de la hora anterior, esta vez desde el sector Sudeste. Al igual que en los tramos anteriores, no se informan ráfagas.

Hacia la noche, el tiempo mantendrá la tendencia inestable con la presencia de tormentas. Mientras que la temperatura descenderá hasta los 24 grados. El viento volverá a rotar hacia el Noreste con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin registro de ráfagas.

De este modo, el domingo en Catamarca estará atravesado por condiciones variables y la posibilidad de lluvias en distintos momentos del día, con una amplitud térmica moderada y vientos leves a moderados que cambiarán de dirección a lo largo de la jornada.