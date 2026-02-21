Medialunas caceras en pocos minutos: la receta exprés que conquista a todos

En tiempos donde la cocina cotidiana exige soluciones rápidas sin resignar sabor, Jimena Monteverde volvió a captar la atención de su comunidad digital con una propuesta simple y eficaz. A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, la personalidad de internet compartió una receta de medialunas saladas elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento pensado para optimizar el tiempo.

Ingredientes sencillos y un "secreto" clave

Uno de los puntos más destacados de la publicación fue la lista de ingredientes. Monteverde subrayó especialmente uno de ellos, al que definió como el elemento que convierte la receta en una solución aún más eficiente y sencilla.

El ingrediente secreto es la tapa de pascualina, un producto que se consigue en cualquier supermercado y que resulta fundamental para lograr medialunas saladas de forma fácil y sin complicaciones técnicas. Este recurso permite evitar la preparación de masas desde cero, reduciendo tiempos y simplificando el proceso.

La lista completa de ingredientes compartida por la cocinera es la siguiente:

Tapa de pascualina (ingrediente clave para agilizar la receta).

250 g de queso pategrás rallado.

1 sobre de queso rallado.

1 huevo batido.

Con esta combinación, la receta logra un equilibrio entre practicidad y sabor, apoyándose en la intensidad del queso y en la textura que aporta la masa lista para usar.

Paso a paso: cómo lograr medialunas saladas exprés

El procedimiento detallado por Monteverde mantiene la misma lógica de sencillez que los ingredientes. Cada etapa está pensada para que incluso quienes cuentan con experiencia limitada en la cocina puedan obtener un resultado exitoso.

El paso a paso es el siguiente:

Mezclar ambos tipos de queso y reservar la preparación para utilizarla más adelante.

Pintar las tapas de pascualina con huevo batido y espolvorear la masa con la mezcla de quesos previamente reservada.

Cortar la masa en triángulos y enrollar cada pieza desde la parte más ancha hacia la más fina para darle la clásica forma de la medialuna.

Colocar las medialunas en una placa para horno, pintar cada una con más huevo batido y agregar más queso por encima.

Hornear a 180°C hasta que estén doradas y el queso se haya gratinado.

La técnica de enrollado desde la base hacia la punta es la que permite conseguir la silueta tradicional, mientras que el doble aporte de huevo —antes y después del armado— garantiza una terminación dorada y brillante. El agregado final de queso potencia el gratinado, generando una capa superior intensa y atractiva.

Tiempo, rendimiento y contexto de uso

En su video, Jimena Monteverde precisó un dato central para quienes planifican su cocina con reloj en mano: la receta estará lista en aproximadamente 20 minutos. Este plazo incluye la preparación y el horneado, lo que convierte a las medialunas saladas en una alternativa especialmente útil para encuentros improvisados o celebraciones que requieren soluciones rápidas.

En cuanto al rendimiento, la cocinera indicó que las cantidades especificadas permiten obtener aproximadamente 12 medialunas, siempre que se respeten las proporciones publicadas en su receta. Este dato resulta clave para organizar porciones y calcular la cantidad necesaria según el número de invitados.

La propuesta se inscribe así en una tendencia cada vez más visible en redes sociales: recetas breves, claras y con insumos accesibles. En este caso, la combinación de tapa de pascualina, queso pategrás rallado, queso rallado y huevo batido compone una fórmula directa, pensada para resolver con eficiencia una mesa dulce o salada.

Con una narrativa cercana y orientada a la practicidad, Jimena Monteverde vuelve a posicionarse como referente en la difusión de preparaciones caseras de rápida ejecución. Su receta de medialunas saladas exprés sintetiza tres elementos clave: simplicidad, rapidez y rendimiento, cualidades que la convierten en una opción destacada para el Día de la Niñez y para cualquier ocasión que requiera un snack sabroso listo en pocos minutos.